2025. november 21. péntek
Nyitókép: Pixabay

Olyat lép a TikTok, amire senki sem számított

Infostart

Elsőre talán kontraproduktívnak tűnhet, mégis bevezetik: a platform jutalmazni fogja például, ha a felhasználó önmegtartóztatást gyakorol a tartalomfogyasztásban.

A TikTok számos új funkciót vezet be, amelyek jelentősen megváltoztatják majd a tiktokozási élményt, jelentette be a kínai techcég. Az egyik legérdekesebb fejlesztés részeként például jutalmazni fogják azokat a felhasználókat, akik csökkentik a TikTok-használatukat vagy kerülik az esti videónézegetést – írja a TechCrunch híradása nyomán a 24.hu.

A vállalat jelezte, hogy újraértelmezik a képernyő előtt töltött idő kezelésére szolgáló oldalt, valamint új új funkciókkal is bővítik azt.

Ezek közé tartozik a több mint 120 pozitív üzenetet magába foglaló megerősítési napló, amely a felhasználók mentális egészségét szolgálja.

Egy hanggenerátort is kap a platform, amely nyugtató hangokat, például eső- vagy óceánhangokat játszik le, valamint lesz egy légzőgyakorlat-modul is.

A cég közölte, hogy az oldal olyan alkotóktól származó tartalmakat is megjelenít majd itt, akik a képernyő előtt töltött idő korlátozásáról, a szülői eszközök használatáról és a hírfolyamok testreszabásáról beszélnek.

Mi több, új jelvények is érkeznek a TikTokra, hogy jutalmazza azokat, akik korlátokkal használják a platformot, különös tekintettel a tinédszerekre.

A vállalat szerint, miután áttekintették a digitális jólléttel kapcsolatos tudományos szakirodalmat, megállapították, hogy a túlzottan korlátozó eszközök negatív hatással lehetnek a tinédzserekre, ezért döntöttek a jutalmazás mellett. A jelvények megszerzéséhez a felhasználóknak különböző küldetéseket kell teljesíteniük: kerülni az esti videópörgetést vagy csökkenteni a képernyőidőt.

Szintén érdekes, hogy mostantól azt is szabályozhatja a felhasználó, hogy mennyi AI által generált tartalom jelenjen meg a hírfolyámaban. A vezérlő az alkalmazás „Témák kezelése” opcióján belül jelenik meg, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiválasszák, mi jelenik meg számukra a TikTokon.

