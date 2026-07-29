A tenger mélyére is leért a gyilkos hőség

A világ legnagyobb független környezetvédő szervezete Mare Caldo (meleg tenger) című jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 Celsius-fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.

A Greenpeace olaszországi csapata évről évre tizennégy tengerszakaszon végez méréseket az északnyugati Liguriától az Adriáig. A legmelegebbet tavaly nyáron Szardínia partjainál mérték, Asinara-szigeténél, ahol a levegő 41 fokos volt, a tengervíz felszíni hőmérséklete pedig 3,5 Celsius fokkal volt magasabb az átlaghoz képest.

A hőség azonban a mélyebb vízrétegekben is érezteti hatását, egészen negyven méterig.

A 2019 óta készített jelentés, amelynek összeállításában a genovai és az urbinói tudományegyetem, valamint az oceanográfiai és kisérleti geofizikai intézet (Ogs) is együttműködött, arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás a tengeri növény- és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezet

Valentina Miccoli a Greenpeace Italia „tengeri” felelőse a jelentést kommentálva hangoztatta, hogy 2026-ban globális szinten az óceánok és tengerek hőmérséklete elérte a valaha is mért legmagasabb értéket.

„A Földközi-tenger termikus változásai már mélyebb környezetben is kimutathatók, és közvetlenül befolyásolják a tengeri ökoszisztéma egészségét. Ma már nem elegendő a biodiverzitás fenntartása, a tengerek megmentése érdekében drasztikusan csökkenteni kell a felmelegedést okozó melegházhatású gázok kibocsátását” – hangoztatta Valentina Miccoli.

Kifejtette, hogy a hőhullámok több tíz kilométeres mélységben is stresszhatást gyakorolnak többek között a kolóniában élő növényekre, puhatestűekre, amelyek jobb esetben elszíneződnek, vagy egyenesen kihalnak. Megjegyezte: a tengermélység lassan már nem nyújt védelmet az élőlények számára.