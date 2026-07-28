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Erdőtüzek tombolnak Spanyolországban, Franciaországban.
Nyitókép: The Mirror / YouTube

„Kecskék falják fel a növényeket a tűz elől!” – Extrém védekezés spanyol és francia földön

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Drámai fenyegetést jelent Bordeaux városára a vadul lángoló franciaországi erdőtűz. A tűzoltók szerint „Dávid és Góliát harca” folyik. Spanyolországban közben egy Barcelonánál ötször nagyobb területen tombolnak a lángok.

A franciaországi Gironde régióban eddig 42 ezer hektárnyi terület égett le. A tűzvész lassan egy hete tombol, a jó hír az, hogy sikerült fékezni a pusztítást. Azonban 2000 tűzoltó bevetése ellenére is leégett 240 otthon – közölte Remi Lassoureille, a Francia Tűzoltó- és Mentőszolgálat kapitánya, aki maga irányítja a tűzoltást.

Az ő főnökei szerint példátlan a helyzet, a fő céljuk az életek megmentése.

„Hatalmas a tűz. Dávid és Góliát harca ez... kicsik vagyunk, de jó a stratégiánk” – próbálta nyugtatni a közvéleményt Eric Brocardi vezérezredes, a Francia Tűzoltók Szövetségének szóvivője.

A délnyugat-franciaországi régióban további 4 ezer ember evakuálását rendelték el, miközben illetékesek azt mondták: a regionális főváros, Bordeaux nyugati részén félelem uralkodik, de központjában „nem nagyon aggódnak”. Keddi jelentések szerint a tűz 14 kilométerre megközelítette a városhatárt.

„Kicsit Pompeiire emlékeztet” – mondta egy helyi lakos a római kori, vulkáni pusztítás áldozatává vált városra utalva, megjegyezve, hogy nehéz volt lélegezni.

Emmanuel Macron elnök szerint ez az ország számára a legrosszabb, tűz okozta válsághelyzet a II. világháború óta. Egy kitelepített nő apokaliptikusnak írta le a helyeztet: „az ég világoskékből pár óra alatt totális sötétbe ment át. Úgy hullott a hamu, mint az eső”.

Az Amerikai Űrkutatási Ügynökség, a NASA „a felhők tűzokádó sárkányának” titulálta azt a jelenséget, amelyet maga a tűz kreált:

Bordeaux felett egy hatalmas viharfelhő kering, amely villámokat és erős szeleket keltve további tűzeseteket okozhat.

Spanyolországban mindeközben nyolc helyen is hatalmas tűz pusztít: a Valenciától északra és Madridtól nyugatra lángoló erdők füstjét még a világűrből is látni. Pedro Sánchez miniszterelnök – aki hazájában is megosztó figura - arra használta ki a helyeztet, hogy a klímaváltozást tagadókat bírálja és „nemzeti paktumot” sürgetett az éghajlatváltozás elleni harcra. „A klímaváltozás tagadása a leghatékonyabb gyújtóanyag” – mondta, a megfogalmazása szerint „klíma-vészhelyzetben”

A tűzek nyomán Spanyolországban és Franciaországban több, mint 360 ezer embert telepítettek ki.

A Save the Children („Mentsük meg a gyerekeket”) civil szervezet saját adatai szerint a nyugat-európai gyerekek kétharmada – 57 millió fő – volt kitéve az idén extrém hőhullámoknak.

A tűzoltók viszont most a konkrét feladatra összpontosítanak és

fákat vágnak ki, hogy fékezzék a lángok továbbterjedését.

Katalóniában tavaly egy másik módszert is bevetettek: 300 kecskét engedtek a lángok útjába, hogy megegyék a gyúlékony növényzetet és így természetes tűzgátló sávokat képezzenek. A tapasztalat az volt, hogy így sikerült mérsékelni a fellángoló tüzek számát.

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Kezdőlap    Tudósítóink    „Kecskék falják fel a növényeket a tűz elől!” – Extrém védekezés spanyol és francia földön

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