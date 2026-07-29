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Nyitókép: Sellwell/Getty Images

Hónapokra bezár egy fontos európai repülőtér

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2028 második felében több hónapra bezár a dél-belgiumi Charleroi repülőtér, mivel felújítják az egyetlen futópályáját. A munkálatok idején a légi közlekedés teljesen leáll.

A repülőtér üzemeltetője, a BSCA megerősítette, hogy a „történelmi léptékű építési munkálatok” miatt több hónapos bezárásra lesz szükség. A futópálya teljes felújítása mellett további modernizációs munkálatokat is elvégeznek. A pálya új burkolata várhatóan mintegy 25 évig szolgál majd – jelentette a Sudinfo című francia nyelvű hírportál, amelyet a The Brussels Times szemlézett.

A szakszervezetek ugyanakkor azzal vádolják a belgiumi Vallónia kormányát, hogy nincs világos stratégiája a repülőtér jövőjére. Elsősorban arra várnak választ, hogy mi lesz a felújítás miatt ideiglenesen elbocsátott alkalmazottak bérével, illetve milyen garanciák biztosítják, hogy az újranyitás után ismét minden célállomásra közlekednek majd járatok.

Cécile Neven, a vallon kormány repülőtéri ügyekért felelős minisztere szerint az előkészületek már jó ideje zajlanak. Mint mondta, a Charleroi és a szintén vallóniai Liège repülőterének infrastruktúrájáért felelős vállalat évek óta vizsgálja a futópálya felújításának lehetőségét – idézi az Index.

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