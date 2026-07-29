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Nyitókép: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség/Facebook

Horrorisztikus pillanatokat élt át az elgázolt motoros rendőr – videó

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Szerinte az életét a bukósisakjának és a megfelelő védőfelszerelésnek köszönheti.

„Kettő métert repültem fölfelé a levegőbe, onnan pedig öt métert le az árokba” – emlékezett vissza a július 10-én történtekre az a motoros rendőr, akit egy hatósági intézkedés elől menekülő sofőr gázolt el a halászléfőző fesztivál után.

A járőrök azután figyeltek fel az autósra, hogy nem állt meg egy stoptáblánál, és a gyalogosoknak sem adott elsőbbséget. Amikor megpróbálták megállítani, a férfi továbbhajtott, majd a Bajcsy-Zsilinszky utcában elvesztette uralmát az autó felett, áttért a szemközti sávba, és félfrontálisan összeütközött a szemből érkező motoros rendőrrel.

A motoros rendőr egy, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: a szolgálati rádióból hallotta, hogy a menekülő a Bajcsy-Zsilinszky utca felé tart, ezért az Árpád tér irányába indult. „A következő szempillantásban ott volt a jármű, és csak annyit láttam, hogy fékez és csúszik felém, aztán egy csattanást hallottam” – idézi szavait a hvg.hu.

A rendőr az ütközés után egy füves árokban tért magához, kollégái később mondták el neki, hogy az autó szélvédőjére zuhant. Mint mondta, az életét a bukósisakjának és a megfelelő védőfelszerelésnek köszönheti.

A vétkes sofőr a baleset után gyalog próbált elmenekülni, de elfogták. Az intézkedés során kiderült, hogy eltiltás alatt vezetett, és felmerült annak gyanúja is, hogy bódult állapotban ült a volán mögé.

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