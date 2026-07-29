Vívó-vb - Nem jutottak negyeddöntőbe férfi párbajtőrözők

A magyar együttes abban az összeállításban szerepel, amelyben 2024-ben olimpiai aranyérmet nyert. A 45 alakulatot felvonultató legnagyobb mezőnyben a magyarok a 32 között kezdtek, ahol nagyon simán, 45-19-re verték a brazilokat.

A nyolcaddöntőben viszont már sokkal nehezebb volt a dolguk a dél-koreaiak ellen. Nagy Dávid 0-3-mal kezdett, majd Koch Máté 7-3-ra kapott ki. Andrásfi Tibor 5-4-es győzelemmel tudott minimálisan faragni a hátrányból, ezzel az első kör után 8-14 volt az állás. Koch helyére Siklósi állt be, aki 4-1-gyel zárkóztatta csapatát, majd Nagy és Andrásfi egyformán 3-2-es sikere révén még közelebb került a magyar együttes. Komoly taktikai küzdelem zajlott a páston, két kör után 18-19 volt az állás.

Aztán Siklósi 4-2-vel fordított. A nyolcadik asszóban Andrásfi vívott Nam Jonhóval, fontos lett volna, hogy előnnyel adja át a helyét, de ez nem sikerült. Nem vállalt kockázatot, ahogy ellenfele sem, ami egy perc után mindkét oldalon büntetőponttal járt. Aztán kapott egy lábra szúrást, ezt vitatta, a bíró azonban úgy látta a videózás alapján, hogy ellenfele eltalálta őt, majd Nam még egyszer eredményes volt. Andrásfi nem változtatott, nem kezdett el rohanni, arra figyelt, hogy ne nőjön a különbség. Nagy 24-25-ös állásnál ment fel a pástra Jang Hjominnal szemben. Egy lerohanással 25-25-re alakította az állást, aztán mindig úgy alakult, hogy az ázsiai vezetett, a magyar párbajtőröző pedig egyenlített - utoljára 27-27-nél, amikor már csak 33 másodperc volt hátra. Lejárt a vívóidő, következett a ráadás, melyben 19 másodperc elteltével Jang indult meg és egylámpás találatot ért el. Ezzel a dél-koreaiak jutottak a negyeddöntőbe, a tavaly ezüstérmes magyarok pedig a 9-16. helyért folytatják.

Ugyancsak alsó ágra kerültek a világranglistán éllovas franciák, akiket az oroszok győztek le, a címvédő japánok pedig a legjobb 16 közé sem kerültek be, mert 45-44-re kikaptak a britektől és a 17. helyen végeztek. A nemzetközi rangsorban harmadik olaszokat az izraeliek ütötték el a negyeddöntőtől.

Eredmények:

a 32 között:

Magyarország-Brazília 45-19

a 16 között:

Koreai Köztársaság-Magyarország 28-27