Zelenszkij: Trump megadta az engedélyt

Találkoztam a (Patriotok) előállítását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Remélem, hogy megkezdjük a közös gyártást – mondta Zelenszkij a Hannity című műsorban.

Az államfő az interjúban jónak értékelte a Fehér Házban folytatott megbeszélését az amerikai elnökkel. Beszámolt arról, hogy a fő téma az amerikai fegyverzetre vonatkozó gyártási licensz volt, és azt hangoztatta, hogy többre és gyorsabban van szüksége Ukrajnának a légvédelmet biztosító eszközökből.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök „már nem tartja kézben a kezdeményezést” az Ukrajna elleni háborúban, amelyben az orosz erők havonta 30 ezer katonát veszítenek. Kifejtette, hogy az orosz területek ellen induló műveleteket az ukrán fél válaszadásnak szánja az onnan érkező támadásokra.

„Minden nap követeljük, hogy legyen vége ennek a háborúnak, hogy legalább tűzszünetet kössenek egy bizonyos időre annak érdekében, hogy lehetőséget kapjanak a diplomaták a tárgyalásra. De Putyin ezt nem akarja. Ezért kell erre választ adnunk, erősnek és keménynek maradnunk. Nem csak nekünk. Számítunk a szankciókra is” – fejtette ki Volodimir Zelenszkij.

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Alexander Stubb finn elnök (j) Lindsey Graham republikánus szenátor búcsúztatása előtt a washingtoni Szent Péter- és Pál-székesegyházban 2026. július 28-án. A dél-karolinai szenátor 71 évesen, rövid betegség után hunyt el július 12-én.