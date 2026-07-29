ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.92
usd:
316.64
bux:
0
2026. július 29. szerda Flóra, Márta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Alexander Stubb finn elnök (j) Lindsey Graham republikánus szenátor búcsúztatása elõtt a washingtoni Szent Péter- és Pál-székesegyházban 2026. július 28-án. A dél-karolinai szenátor 71 évesen, rövid betegség után hunyt el július 12-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jacquelyn Martin

Zelenszkij: Trump megadta az engedélyt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra – közölte washingtoni tárgyalásuk után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News hírtelevízióban helyi idő szerint kedd késő este.

Találkoztam a (Patriotok) előállítását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Remélem, hogy megkezdjük a közös gyártást – mondta Zelenszkij a Hannity című műsorban.

Az államfő az interjúban jónak értékelte a Fehér Házban folytatott megbeszélését az amerikai elnökkel. Beszámolt arról, hogy a fő téma az amerikai fegyverzetre vonatkozó gyártási licensz volt, és azt hangoztatta, hogy többre és gyorsabban van szüksége Ukrajnának a légvédelmet biztosító eszközökből.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök „már nem tartja kézben a kezdeményezést” az Ukrajna elleni háborúban, amelyben az orosz erők havonta 30 ezer katonát veszítenek. Kifejtette, hogy az orosz területek ellen induló műveleteket az ukrán fél válaszadásnak szánja az onnan érkező támadásokra.

„Minden nap követeljük, hogy legyen vége ennek a háborúnak, hogy legalább tűzszünetet kössenek egy bizonyos időre annak érdekében, hogy lehetőséget kapjanak a diplomaták a tárgyalásra. De Putyin ezt nem akarja. Ezért kell erre választ adnunk, erősnek és keménynek maradnunk. Nem csak nekünk. Számítunk a szankciókra is” – fejtette ki Volodimir Zelenszkij.

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Alexander Stubb finn elnök (j) Lindsey Graham republikánus szenátor búcsúztatása előtt a washingtoni Szent Péter- és Pál-székesegyházban 2026. július 28-án. A dél-karolinai szenátor 71 évesen, rövid betegség után hunyt el július 12-én.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Zelenszkij: Trump megadta az engedélyt

ukrajna

egyesült államok

volodimir zelenszkij

patriot rakéták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmadia Ervin: még nem lehet megmondani, autokráciát épít-e a Tisza

Csizmadia Ervin: még nem lehet megmondani, autokráciát épít-e a Tisza

A Tisza Párt nem törekszik azonnal nemzeti egységre, azt több lépésben kívánja elérni – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki szerint most ritka történelmi pillanat van: felkavarodott a magyar politika állóvize, amiből bármi kiforrhatja magát, de azt még nem lehet megmondani, hogy újabb autokrácia következik-e vagy nem.
 

Csizmadia Ervin az Arénában: mi lesz Orbán Viktor sorsa?

Fontos adóváltozásokról döntött a parlament

Fontos adóváltozásokról döntött a parlament

Az Országgyűlés kedden megszavazta az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot, amely megszünteti a felesleges és az uniós joggal összeegyeztethetetlen adónemeket, miközben szigorítja a bizalmi vagyonkezelők és egyes alapítványok adózási feltételeit.
 

Bóka János: új politikai rendőrség alakul – reagált Magyar Péter

Indul a vagyonvisszaszerzés, megszavazta a parlament a hivatal felállítását

Közlekedési tarifák, menetrendek – szavazásdömping volt

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.29. szerda, 18:00
Pletser Tamás
az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Komoly eladási hullám söpört végig szerda reggel az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek az AI-részvények magas értékeltségével és a technológiai cégek elszálló beruházásaival kapcsolatos aggodalmak. A dél-koreai Kospi 5 százalékkal került lejjebb, az SK Hynix pedig a várakozásokat alulmúló gyorsjelentés után 9 százalékot zuhant. Európában óvatos mozgásokkal indulhat a kereskedés, miközben a befektetők a ma este érkező Microsoft- és Meta-jelentésekre, valamint a Fed kamatdöntésére várnak. A közel-keleti feszültségek újbóli kiéleződése közben ismét emelkedik az olaj ára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 29.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 29.)

A Pénzcentrum 2026. július 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Japan earthquake deaths rise to 13 as rescuers race to find people trapped in mall

Japan earthquake deaths rise to 13 as rescuers race to find people trapped in mall

The quake with a magnitude of 6.8 hit Kyushu island in south-west Japan on Tuesday afternoon local time.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 29. 07:53
Migrációkutató: két országra kell most figyelni
2026. július 29. 06:12
Egy apró trükk, és a tolvajok már bent is vannak az autóban – figyelmeztet a rendőrség
×
×