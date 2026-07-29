Szürreális jelenet: leszakadt kerék csapódott a taxis autójába – videó

Dunaharaszti határában menet közben szakadt le egy személyautó első kereke, amely ezután átszáguldott az úttesten, majd egy mellette elhaladó taxinak csapódott. Egy fedélzeti kamera rögzítette az esetet, amely július 24-én történt. Szerencsére senki sem sérült meg. A felvétel készítője félreállt, majd felajánlotta segítségét a sárga autó sofőrjének, akinek a videót is elküldte – olvasható.

Az M0-s autóúton, a kistarcsai lehajtónál két motoros okozott veszélyes helyzetet. A beszámoló szerint a belső sávból, minimális követési távolságot tartva vágtak be egy autó elé, hogy az utolsó pillanatban kihajtsanak. Az autósnak intenzív vészfékezéssel kellett elkerülnie az ütközést.

A harmadik jelenet az M7-es autópályán történt, ahol egy autós későn döntötte el, hogy le szeretne hajtani. A sofőr emiatt blokkolta a belső sáv forgalmát, majd végül kihajtott az autópályáról. A manőver kis híján balesethez vezetett.