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Három tanulságos közlekedési helyzetről számolt be a Bp-i Autósok portál. Az első esetben menet közben leszakadt egy autó első kereke Dunaharaszti határában, a másodikban két motoros kényszerített vészfékezésre egy autóst az M0-s autóúton, míg az M7-esen egy későn kapcsoló sofőr okozott veszélyes helyzetet a lehajtónál.
Nyitókép: BpiAutósok/YouTube

Szürreális jelenet: leszakadt kerék csapódott a taxis autójába – videó

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Három tanulságos közlekedési helyzetről számolt be a Bp-i Autósok portál. Az első esetben menet közben leszakadt egy autó első kereke Dunaharaszti határában, a másodikban két motoros kényszerített vészfékezésre egy autóst az M0-s autóúton, míg az M7-esen egy későn kapcsoló sofőr okozott veszélyes helyzetet a lehajtónál.

Dunaharaszti határában menet közben szakadt le egy személyautó első kereke, amely ezután átszáguldott az úttesten, majd egy mellette elhaladó taxinak csapódott. Egy fedélzeti kamera rögzítette az esetet, amely július 24-én történt. Szerencsére senki sem sérült meg. A felvétel készítője félreállt, majd felajánlotta segítségét a sárga autó sofőrjének, akinek a videót is elküldte – olvasható.

Az M0-s autóúton, a kistarcsai lehajtónál két motoros okozott veszélyes helyzetet. A beszámoló szerint a belső sávból, minimális követési távolságot tartva vágtak be egy autó elé, hogy az utolsó pillanatban kihajtsanak. Az autósnak intenzív vészfékezéssel kellett elkerülnie az ütközést.

A harmadik jelenet az M7-es autópályán történt, ahol egy autós későn döntötte el, hogy le szeretne hajtani. A sofőr emiatt blokkolta a belső sáv forgalmát, majd végül kihajtott az autópályáról. A manőver kis híján balesethez vezetett.

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