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Szoboszlai Dominik 2026. július 17-én 2031-ig érvényes szerződést írt alá a Liverpool játékosaként.
Nyitókép: LiverpoolFC

Szoboszlai Dominik lett a Liverpool legértékesebb játékosa

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100 millió eurót ér Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz is.

Immár holtversenyben Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgócsapatának legértékesebb játékosa a mértékadó Transfermarkt szakportálnál. A magyar válogatott klasszist – a klubtársához, Florian Wirtzhez hasonlóan – 100 millió euróra (36 milliárd Ft) taksálják. Szoboszlai nemrég hosszabbított szerződést az angol sztárcsapattal – írja a Blikk.

A tavaly nyáron érkezett Wirtz értéke újabb 10 millió euróval csökkent nemrég a szakportálnál, így Szoboszlai már holtversenyben a némettel az angol klub legértékesebb játékosa. Isak pedig már csak harmadik, miután a svéd csatárt, Alexander Isakot 85 millió euróra (30,6 milliárd Ft) fokozta le a Transfermarkt

Szoboszlai és Wirtz világszinten a 17. helyen állnak holtversenyben több más sztárral, az aranylabdás Ousmane Dembélével, továbbá William Salibával, Cole Palmerrel, Jamal Musialával, Fermín Lópezzel, Enzo Fernándezzel, Moisés Caicedóval és Pau Cubarsíval.

Szoboszlai nemrég hosszabbította meg a szerződését a Liverpoollal: az új, 2031-ig szóló megállapodásával a klub egyik legjobban fizetett játékosa lett.

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