Szoboszlai Dominik lett a Liverpool legértékesebb játékosa

Immár holtversenyben Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgócsapatának legértékesebb játékosa a mértékadó Transfermarkt szakportálnál. A magyar válogatott klasszist – a klubtársához, Florian Wirtzhez hasonlóan – 100 millió euróra (36 milliárd Ft) taksálják. Szoboszlai nemrég hosszabbított szerződést az angol sztárcsapattal – írja a Blikk.

A tavaly nyáron érkezett Wirtz értéke újabb 10 millió euróval csökkent nemrég a szakportálnál, így Szoboszlai már holtversenyben a némettel az angol klub legértékesebb játékosa. Isak pedig már csak harmadik, miután a svéd csatárt, Alexander Isakot 85 millió euróra (30,6 milliárd Ft) fokozta le a Transfermarkt

Szoboszlai és Wirtz világszinten a 17. helyen állnak holtversenyben több más sztárral, az aranylabdás Ousmane Dembélével, továbbá William Salibával, Cole Palmerrel, Jamal Musialával, Fermín Lópezzel, Enzo Fernándezzel, Moisés Caicedóval és Pau Cubarsíval.

Szoboszlai nemrég hosszabbította meg a szerződését a Liverpoollal: az új, 2031-ig szóló megállapodásával a klub egyik legjobban fizetett játékosa lett.