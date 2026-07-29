Nő az indulat a budapesti parkolóautomaták eltűnése körül

A FEOSZ közleményében azt írta, hogy egyre több panasz érkezik a július elsejétől hatályos fővárosi parkolási rendelet miatt, különösen a parkolóórák kiiktatása kapcsán. A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében az idén nyáron megkezdődött a 3331 parkolóautomata leszerelése, ezzel megszüntették a parkolóóráknál történő készpénzes fizetés lehetőségét – emlékeztettek.

Megfogalmazásuk szerint „nem kényszeríthet egy közszolgáltatás sem arra senkit, hogy telefont, okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon”.

A szövetség közölte: a kényelmi díj kapcsán is érkeznek panaszok hozzájuk, ugyanis ilyen elnevezéssel a díjat eltörölték, de a jogszabályok szerint azon viszonteladó partnereknek, amelyek a parkolási díjon felül extra szolgáltatást is nyújtanak, van lehetőségük többletdíjat felszámolni. Példaként említették, hogy a parkolásnál bizonyos esetekben az extra szolgáltatás nem választható opció, hanem automatikusan fizetni kell érte.

A parkolóautomaták üzemeltetése kapcsán napvilágra került korábbi visszaélések nem indokolják az automaták leszerelését, azokat ki kell vizsgálni, meg kell szüntetni, de attól még a készpénzes fizetés lehetőségét fenn kell tartani – áll a FEOSZ közleményében.

(Nyitóképünkön: egy üzemen kívül helyezett parkolóautomata a fõváros IX. kerületében.)