Riadó egy szöuli amerikai légibázison: fehér foszfor miatt ürítették ki a környéket

A közlemény nem tett említést személyi sérülésről a helyi idő szerint 17 óra 8 perckor történt szivárgás kapcsán, de a Yonhap hírügynökség jelentése szerint az érintett területet biztonsági kordonnal lezárták, majd együtt kezdték el a fertőtlenítését a dél-koreai tűzoltók és a légibázis amerikai szakemberei.

A légibázis szóvivője közölte, hogy egy fehér foszforral töltött lőszerrel kapcsolatos baleset történt, és a szivárgás körülményeit, illetve a kialakult helyzetet részletesen feltáró vizsgálat még folyamatban van.

A fehér foszfor egy erősen mérgező, harctéri füstfüggönyökben és gyújtófegyverekben használatos vegyianyag, amely levegővel érintkezve meggyulladhat.