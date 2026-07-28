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Nyitókép: Unsplash.com

Riadó egy szöuli amerikai légibázison: fehér foszfor miatt ürítették ki a környéket

Infostart / MTI

A dél-koreai hatóságoknak ideiglenesen, mintegy fél órára ki kellett telepíteniük kedden a Szöultól délre található Osan AB amerikai légibázis közelében élő lakóközösségeket azután, hogy fehérfoszfor-szivárgást észleltek a bázis területén – jelentette be a távol-keleti ország belbiztonsági minisztériuma.

A közlemény nem tett említést személyi sérülésről a helyi idő szerint 17 óra 8 perckor történt szivárgás kapcsán, de a Yonhap hírügynökség jelentése szerint az érintett területet biztonsági kordonnal lezárták, majd együtt kezdték el a fertőtlenítését a dél-koreai tűzoltók és a légibázis amerikai szakemberei.

A légibázis szóvivője közölte, hogy egy fehér foszforral töltött lőszerrel kapcsolatos baleset történt, és a szivárgás körülményeit, illetve a kialakult helyzetet részletesen feltáró vizsgálat még folyamatban van.

A fehér foszfor egy erősen mérgező, harctéri füstfüggönyökben és gyújtófegyverekben használatos vegyianyag, amely levegővel érintkezve meggyulladhat.

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Kezdőlap    Külföld    Riadó egy szöuli amerikai légibázison: fehér foszfor miatt ürítették ki a környéket

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