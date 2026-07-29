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Komolyabb drágulás jöhet, ami az okostelefonokat és a laptopokat is érintheti

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A következő generációs okostelefonok és az ARM-alapú laptopok esetében lehet arra számítani, hogy drágábbak lesznek, miután a világ egyik legnagyobb chipgyártója áremelést tervez bevezetni a lapkáinál.

Komolyabb áremelési hullám fenyegeti a technológiai piacot, miután a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a Qualcomm százalékosan két számjegyű drágulást jelentett be a lapkáira vonatkozóan – írja a hvg.hu a Bloomberg cikke alapján.

A partnereknek kiküldött tájékoztatás szerint az árváltozások szeptember 1-jén lépnek életbe. Bár a gyártó alternatív források bevonásával megpróbálta elkerülni ezt a lépést, a kísérlet nem járt sikerrel.

A drágulás nem feltétlenül jelenik meg azonnal a boltok áraiban, mivel a gyártók a jelenlegi modellekhez már korábban beszerezhették a szükséges alkatrészeket.

A következő generációs okostelefonok és az egyre népszerűbb ARM-alapú laptopok esetében viszont már biztosan éreztetni fogja a hatását, hogy áremelések történtek.

Mivel a technológiai cégek várhatóan nem nyelik be teljesen a megnövekedett költségeket, a többlet valószínűleg közvetlenül a vásárlókra hárul majd. A helyzetet tovább rontja a csaknem egy éve tartó globális memóriaválság. A mesterséges intelligencia (AI) térhódítása miatt az adatközpontok elszívják a világ memóriagyártási kapacitásának jelentős részét.

Ez a folyamat már korábban is drágulást indított el az okostelefonok, laptopok, játékkonzolok és az autógyártás területén, amihez most a Qualcomm chipjeinek áremelkedése egy újabb komoly löketet ad.

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