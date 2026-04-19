Egy friss kutatás rávilágít: valóban kártékony hatása lehet az agyra a mesterséges intelligenciának

A Kaliforniai Egyetem, a brit Oxfordi Egyetem, valamint a szintén amerikai Carnegie Mellon Egyetem kutatói arra jutottak, hogy a mesterséges intelligencia ugyan javítja az azonnali teljesítményt, de súlyos kognitív veszteségeket okozhat – írja a Futurism cikke nyomán a hvg.hu.

A kutatók úgy vélik, a vizsgálatuk azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia mindössze tízpercnyi használata után az emberek függővé váltak a technológiától. Ez a teljesítmény romlásához és kiégéshez vezetett, miután az eszközöket elvették tőlük.

A tudósok kreatív tevékenységeket végző alanyokat vizsgáltak, például írnak, programoznak vagy új ötleteken dolgoznak. Ezek azok a területek, amelyekben a leggyakrabban kérik a felhasználók a mesterséges intelligencia segítségét. A vizsgálatba összesen 350 amerikait vontak be, akiket arra kértek, hogy oldjanak meg néhány törtes egyenletet. A résztvevők – véletlenszerűen kiválasztott – fele kapott hozzáférést egy speciális, az OpenAI GPT-5 modelljére épülő chatbothoz, míg a többieknek önállóan kellett megoldaniuk a feladatot. A vizsga felénél az AI-t használóktól elvették a chatbotot.

Megállapították, hogy az AI-használó csoportban ezután rohamosan csökkenni kezdett a helyes megoldások mennyisége, sőt, sokan fel is adták a dolgot. Ugyanez az eredmény ismétlődött meg egy második kísérletnél, amikor már 650 embert vontak be. A kutatók végül egy harmadik vizsgálatot is végeztek, amiben olvasni kellett, nem pedig matematikai feladatokat megoldani. Az eredmény újra ugyanez lett.

Rachit Dubey, a Kaliforniai Egyetem tudósa szerint az eredmények alapján azt látni, hogy a mesterséges intelligencia használata nem kényelmessé, hanem függővé teszi az embert, és ha nem áll rendelkezésre az eszköz, meg sem próbálják maguktól megoldani a feladatot.

A kutató úgy véli, mindezek miatt nagyon oda kell figyelni, miként használják a mesterséges intelligenciát az oktatásban, mivel ez egy olyan generáció felnövekvéséhez vezethet, amelynek tagjai nem tudják, mire is képesek igazán. Szerinte a mesterséges intelligencia tartós használata aláássa a hosszú távú tanulást ösztönző motivációt és kitartást. Ezek a hatások folyamatosan felhalmozódnak, és mire észrevehetővé válnak, már nehéz lesz visszafordítani őket.

A kutatócsoport ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nem csupán negatív hatása van az AI-nak. Azoknak a résztvevőknek ugyanis, akik pusztán ötletelésre és nem feladatok megoldására használták, sokkal könnyebb dolguk volt a chatbot elvétele után, mint másoknak.