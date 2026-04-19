ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mesterséges intelligenciát használó nő szemüvegben / Woman using artificial intelligence technology on laptop with glasses reflection.
Nyitókép: Maria Korneeva/Getty Images

Egy friss kutatás rávilágít: valóban kártékony hatása lehet az agyra a mesterséges intelligenciának

Infostart

Brit és amerikai tudósok is figyelmeztetnek, hogy csak óvatosan szabad alkalmazni a mesterséges intelligenciát az oktatásban, különben súlyos problémákat kockáztatunk.

A Kaliforniai Egyetem, a brit Oxfordi Egyetem, valamint a szintén amerikai Carnegie Mellon Egyetem kutatói arra jutottak, hogy a mesterséges intelligencia ugyan javítja az azonnali teljesítményt, de súlyos kognitív veszteségeket okozhat – írja a Futurism cikke nyomán a hvg.hu.

A kutatók úgy vélik, a vizsgálatuk azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia mindössze tízpercnyi használata után az emberek függővé váltak a technológiától. Ez a teljesítmény romlásához és kiégéshez vezetett, miután az eszközöket elvették tőlük.

A tudósok kreatív tevékenységeket végző alanyokat vizsgáltak, például írnak, programoznak vagy új ötleteken dolgoznak. Ezek azok a területek, amelyekben a leggyakrabban kérik a felhasználók a mesterséges intelligencia segítségét. A vizsgálatba összesen 350 amerikait vontak be, akiket arra kértek, hogy oldjanak meg néhány törtes egyenletet. A résztvevők – véletlenszerűen kiválasztott – fele kapott hozzáférést egy speciális, az OpenAI GPT-5 modelljére épülő chatbothoz, míg a többieknek önállóan kellett megoldaniuk a feladatot. A vizsga felénél az AI-t használóktól elvették a chatbotot.

Megállapították, hogy az AI-használó csoportban ezután rohamosan csökkenni kezdett a helyes megoldások mennyisége, sőt, sokan fel is adták a dolgot. Ugyanez az eredmény ismétlődött meg egy második kísérletnél, amikor már 650 embert vontak be. A kutatók végül egy harmadik vizsgálatot is végeztek, amiben olvasni kellett, nem pedig matematikai feladatokat megoldani. Az eredmény újra ugyanez lett.

Rachit Dubey, a Kaliforniai Egyetem tudósa szerint az eredmények alapján azt látni, hogy a mesterséges intelligencia használata nem kényelmessé, hanem függővé teszi az embert, és ha nem áll rendelkezésre az eszköz, meg sem próbálják maguktól megoldani a feladatot.

A kutató úgy véli, mindezek miatt nagyon oda kell figyelni, miként használják a mesterséges intelligenciát az oktatásban, mivel ez egy olyan generáció felnövekvéséhez vezethet, amelynek tagjai nem tudják, mire is képesek igazán. Szerinte a mesterséges intelligencia tartós használata aláássa a hosszú távú tanulást ösztönző motivációt és kitartást. Ezek a hatások folyamatosan felhalmozódnak, és mire észrevehetővé válnak, már nehéz lesz visszafordítani őket.

A kutatócsoport ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nem csupán negatív hatása van az AI-nak. Azoknak a résztvevőknek ugyanis, akik pusztán ötletelésre és nem feladatok megoldására használták, sokkal könnyebb dolguk volt a chatbot elvétele után, mint másoknak.

A Tisza győzelme után azonnal szemet vetett Magyarországra: 10 ábra a bankról, amely nálunk terjeszkedne

A Tisza győzelme után azonnal szemet vetett Magyarországra: 10 ábra a bankról, amely nálunk terjeszkedne

Nemcsak Magyar Péter és Donald Tusk kormánya igyekszik szoros kapcsolatot kiépíteni egymással, hanem a legnagyobb lengyel bank, a PKO BP is felfigyelt az új üzleti lehetőségekkel kecsegtető magyar piacra, és már fióktelep alapítását fontolgatja hazánkban. Bár a harmad részben állami tulajdonú PKO-t múltja és piacvezető mérete miatt gyakran „lengyel OTP”-ként is emlegetik idehaza, nemzetközi stratégiája valójában egészen más: míg az OTP egy „régiós birodalomépítő”, addig a PKO egy „hazai erődítmény” a magyarnál négyszer nagyobb belföldi piacán. Ennek megfelelően az expanziója is merőben eltér az OTP modelljétől. 10 ábrán mutatjuk be a bankot, összevetve az OTP-vel is, kitérve továbbá a magyarországi terjeszkedés várható mikéntjére.

Nem kertelt tovább Leó pápa: pontot tett a Donald Trumppal kapcsolatos balhé végére, de keményen odaszúrt az Egyesült Államoknak

Nem kertelt tovább Leó pápa: pontot tett a Donald Trumppal kapcsolatos balhé végére, de keményen odaszúrt az Egyesült Államoknak

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

