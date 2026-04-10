2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Nyitókép: Cavan Images/Getty Images

A mérések kezdete óta az idei volt a második legmelegebb március Európában

Infostart / MTI

Az átlaghőmérséklet 13,94 Celsius-fok volt. Ez 1,48 Celsius-fokkal magasabb az 1850–1900 közötti, az iparosodás előtti becsült havi átlagnál.

Az elmúlt hónap Európa második legmelegebb márciusa volt a mérések kezdete óta – közölte az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata, amely arról is beszámolt, hogy a hónapban a globális tengervíz-hőmérséklet is a második legmagasabb értéket érte el. Globálisan március a negyedik legmelegebb volt a mérések kezdete óta, az átlaghőmérséklet 13,94 Celsius-fok volt. Ez 1,48 Celsius-fokkal magasabb az 1850–1900 közötti, az iparosodás előtti becsült havi átlagnál, és 0,53 fokkal magasabb a 1991–2020 között mért márciusok átlagnál.

A szélsőséges hőmérsékleti tendenciák folytatódtak – közölte a Copernicus. A legmelegebb március 2024-ben volt. Európában különösen erős felmelegedés volt tapasztalható, az átlaghőmérséklet 5,88 Celsius-fok volt, ami 2,27 Celsius-fokkal magasabb a 1991–2020-as referenciaértéknél. Míg a kontinens nagy része átlagosnál szárazabb volt, a heves esőzések árvizeket okoztak a Földközi-tenger és Skandinávia egyes részein.

A sarkvidéken rekord alacsony március havi tengerijég-kiterjedést regisztráltak, amely 5,7 százalékkal alacsonyabb az átlagnál,

és a Copernicus szerint ez a hónapra vonatkozóan a valaha mért legalacsonyabb érték. A globális tengeri felszíni hőmérséklet átlaga 20,97 Celsius-fok volt, ami a márciusra mért valaha volt második legmagasabb érték.

A körülmények régiónként jelentősen eltértek: az Egyesült Államok nyugati részén hosszan tartó hőhullám volt, míg Alaszka, Kanada és Északnyugat-Szibéria szokatlanul hideg időjárást tapasztalt.

Carlo Buontempo, a Copernicus igazgatója szerint az adatok összességében egy olyan éghajlati rendszert tükröznek, amely tartós és egyre növekvő nyomás alatt áll.

A Copernicus Klímaváltozási Szolgálat rendszeresen közzéteszi a globális felszíni hőmérsékletre, a tengeri jégre és a csapadékra vonatkozó adatait, amelyek számítógépes elemzésekre alapulnak, és világszerte műholdak, hajók, repülőgépek és meteorológiai állomások által végzett milliárdnyi mérést integrálnak.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány
A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot” tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Rengetegen fogadták Vácon a miniszterelnököt

Donald Trump: az amerikai kormány kész az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni

Orbán Viktor: „Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is”

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ukrán források szerint lendületet kapott az oroszok tavaszi offenzívája: Putyin katonái Pokrovszk, Kosztyantynivka és Liman térségében támadnak nagy erőkkel. A cél Kijev szerint Kramatorszk és Szlovjanszk elfoglalása, bekerítése. Az éjjel Szumi és Odessza is orosz dróntámadás alá került, a kár súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt: idén nyárra, kora őszre várja a háború lezárását, addig az oroszok próbálnak minél nagyobb területet elfoglalni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

2026. április 11. 05:47
Nagy változás a ChatGPT-nél
2026. április 10. 11:25
Római kori temetőt találtak Maroskeresztúron – képek
