A mérések kezdete óta az idei volt a második legmelegebb március Európában

Az elmúlt hónap Európa második legmelegebb márciusa volt a mérések kezdete óta – közölte az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata, amely arról is beszámolt, hogy a hónapban a globális tengervíz-hőmérséklet is a második legmagasabb értéket érte el. Globálisan március a negyedik legmelegebb volt a mérések kezdete óta, az átlaghőmérséklet 13,94 Celsius-fok volt. Ez 1,48 Celsius-fokkal magasabb az 1850–1900 közötti, az iparosodás előtti becsült havi átlagnál, és 0,53 fokkal magasabb a 1991–2020 között mért márciusok átlagnál.

A szélsőséges hőmérsékleti tendenciák folytatódtak – közölte a Copernicus. A legmelegebb március 2024-ben volt. Európában különösen erős felmelegedés volt tapasztalható, az átlaghőmérséklet 5,88 Celsius-fok volt, ami 2,27 Celsius-fokkal magasabb a 1991–2020-as referenciaértéknél. Míg a kontinens nagy része átlagosnál szárazabb volt, a heves esőzések árvizeket okoztak a Földközi-tenger és Skandinávia egyes részein.

A sarkvidéken rekord alacsony március havi tengerijég-kiterjedést regisztráltak, amely 5,7 százalékkal alacsonyabb az átlagnál,

és a Copernicus szerint ez a hónapra vonatkozóan a valaha mért legalacsonyabb érték. A globális tengeri felszíni hőmérséklet átlaga 20,97 Celsius-fok volt, ami a márciusra mért valaha volt második legmagasabb érték.

A körülmények régiónként jelentősen eltértek: az Egyesült Államok nyugati részén hosszan tartó hőhullám volt, míg Alaszka, Kanada és Északnyugat-Szibéria szokatlanul hideg időjárást tapasztalt.

Carlo Buontempo, a Copernicus igazgatója szerint az adatok összességében egy olyan éghajlati rendszert tükröznek, amely tartós és egyre növekvő nyomás alatt áll.

A Copernicus Klímaváltozási Szolgálat rendszeresen közzéteszi a globális felszíni hőmérsékletre, a tengeri jégre és a csapadékra vonatkozó adatait, amelyek számítógépes elemzésekre alapulnak, és világszerte műholdak, hajók, repülőgépek és meteorológiai állomások által végzett milliárdnyi mérést integrálnak.