Áttörés jöhet a stroke-megelőzésben

Világszerte több tíz millió ember szenved a pitvarfibrillációnak nevezett szívritmuszavartól, amely azt eredményezi, hogy a szív felső üregei szabálytalanul és nagyon gyorsan húzódnak össze. A tünetek lehetnek enyhébbek, például fáradtság vagy légszomj, de a legnagyobb veszély egyértelműen a stroke megnövekedett, mintegy ötszörös kockázata, amelynek oka, hogy pangó vér miatt kialakuló vérrög az agyba juthat.

Ebben kulcsfontosságú szerepe van a szív bal pitvarának egy apró, zsákszerű kitüremkedésének, amit bal pitvari fülcsének neveznek – írja a 24.hu. Ennek szerepe azért jelentős, mert itt könnyen megrekedhet a vér, ami miatt vérrög alakulhat ki, ez pedig az agyba jutva stroke-ot okozhat.

A Science Alert cikke szerint napjainkban a legtöbb, hasonló problémával küzdő beteg számára vérhígító gyógyszert írnak fel, amelyek ugyan csökkentik a véralvadás veszélyét, és jelentősen mérséklik a stroke kockázatát, de vannak hátrányai is: növelik a vérzés kockázatát, ami sokaknál veszélyes lehet – különösen az idősebbek esetében, vagy gyomorfekély, magas vérnyomás, máj- vagy vesebetegség esetén.

Egy másik lehetőség a bal pitvari fülcse elzárása, mivel azonban ennek alakja és mérete páciensenként eltér, az eljáráshoz használt merev implantátumok nem jelentenek teljes megoldást. A kutatók azonban már javában tesztelnek egy új, eddig csak állatokon próbált technikát.

A tanulmányban felhívják a figyelmet, hogy merev implantátum behelyezése helyett egy mágnesesen irányítható folyadékot, úgynevezett magnetofluidot alkalmaznak, amelyet közvetlenül a bal pitvarfülcsébe injektálnak, katéteren keresztül. Miután a folyadék bejutott, egy külső mágneses mező segít a helyén tartani és vezetni azt, így képes kitölteni az egész területet. A folyadék perceken belül hiánytalan lezárja az üreget, felvéve az egyénenként eltérő formát. A gél képes arra is, hogy beépüljön a szív belső nyálkahártyájába, sima felületet képezve, ami csökkentheti a vérrögképződés esélyét.

Állatkísérletek

Eddig csak állatokon tesztelték a technikát: a kutatók először patkányokon, majd sertéseken folytattak kísérleteket. A sertéseken végzett vizsgálatban a magnetogél 10 hónapig stabilan a helyén maradt, vérrögképződés vagy szivárgás jele nélkül. Az állatokon egyéb káros biológiai hatásokat sem figyeltek meg.

Az összefoglaló szerint az ígéretes eredmények ellenére a technika továbbra is kísérleti stádiumban van. Mielőtt megkezdődhetnének az emberi vizsgálatok, a kutatóknak igazolniuk kell a hosszú távú biztonságosságot, finomítaniuk kell az anyag bejuttatásának módját, és biztosítaniuk kell, hogy az nagyobb állatkísérletekben kiszámíthatóan viselkedjen. Ez pedig akár évekbe is telhet.