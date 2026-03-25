2026. március 25. szerda Irén, Írisz
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Crying blonde woman with headache sits hunched over a table, her face filled with sorrow. Water and pills near on the table
Nyitókép: Olga Rolenko/Getty Images

Áttörés jöhet a stroke-megelőzésben

A kutatók egy új, kísérleti eljárást tesztelnek a stroke kockázatát, növelő pitvarfibrilláció ellen. Egy mágnesesen irányítható géllel zárnák le a bal pitvarfülcsét. Az állatkísérletekben már hónapokig stabilan a helyén maradt a gél, de emberi alkalmazása előtt még további biztonsági vizsgálatokra van szükség.

Világszerte több tíz millió ember szenved a pitvarfibrillációnak nevezett szívritmuszavartól, amely azt eredményezi, hogy a szív felső üregei szabálytalanul és nagyon gyorsan húzódnak össze. A tünetek lehetnek enyhébbek, például fáradtság vagy légszomj, de a legnagyobb veszély egyértelműen a stroke megnövekedett, mintegy ötszörös kockázata, amelynek oka, hogy pangó vér miatt kialakuló vérrög az agyba juthat.

Ebben kulcsfontosságú szerepe van a szív bal pitvarának egy apró, zsákszerű kitüremkedésének, amit bal pitvari fülcsének neveznek – írja a 24.hu. Ennek szerepe azért jelentős, mert itt könnyen megrekedhet a vér, ami miatt vérrög alakulhat ki, ez pedig az agyba jutva stroke-ot okozhat.

A Science Alert cikke szerint napjainkban a legtöbb, hasonló problémával küzdő beteg számára vérhígító gyógyszert írnak fel, amelyek ugyan csökkentik a véralvadás veszélyét, és jelentősen mérséklik a stroke kockázatát, de vannak hátrányai is: növelik a vérzés kockázatát, ami sokaknál veszélyes lehet – különösen az idősebbek esetében, vagy gyomorfekély, magas vérnyomás, máj- vagy vesebetegség esetén.

Egy másik lehetőség a bal pitvari fülcse elzárása, mivel azonban ennek alakja és mérete páciensenként eltér, az eljáráshoz használt merev implantátumok nem jelentenek teljes megoldást. A kutatók azonban már javában tesztelnek egy új, eddig csak állatokon próbált technikát.

A tanulmányban felhívják a figyelmet, hogy merev implantátum behelyezése helyett egy mágnesesen irányítható folyadékot, úgynevezett magnetofluidot alkalmaznak, amelyet közvetlenül a bal pitvarfülcsébe injektálnak, katéteren keresztül. Miután a folyadék bejutott, egy külső mágneses mező segít a helyén tartani és vezetni azt, így képes kitölteni az egész területet. A folyadék perceken belül hiánytalan lezárja az üreget, felvéve az egyénenként eltérő formát. A gél képes arra is, hogy beépüljön a szív belső nyálkahártyájába, sima felületet képezve, ami csökkentheti a vérrögképződés esélyét.

Állatkísérletek

Eddig csak állatokon tesztelték a technikát: a kutatók először patkányokon, majd sertéseken folytattak kísérleteket. A sertéseken végzett vizsgálatban a magnetogél 10 hónapig stabilan a helyén maradt, vérrögképződés vagy szivárgás jele nélkül. Az állatokon egyéb káros biológiai hatásokat sem figyeltek meg.

Az összefoglaló szerint az ígéretes eredmények ellenére a technika továbbra is kísérleti stádiumban van. Mielőtt megkezdődhetnének az emberi vizsgálatok, a kutatóknak igazolniuk kell a hosszú távú biztonságosságot, finomítaniuk kell az anyag bejuttatásának módját, és biztosítaniuk kell, hogy az nagyobb állatkísérletekben kiszámíthatóan viselkedjen. Ez pedig akár évekbe is telhet.

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
Elitkatonákat vezényel Trump Irán térségébe, erős katonai hatalmak szállhatnak be a háborúba

Elitkatonákat vezényel Trump Irán térségébe, erős katonai hatalmak szállhatnak be a háborúba - Percről percre tudsósítunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? A jelenleg érvényes női és férfi nyugdíjkorhatár Magyarországon: ennyi évet kell dolgozni a nyugdíjba vonuláshoz

Változik a nyugdíjkorhatár 2026-ban? A jelenleg érvényes női és férfi nyugdíjkorhatár Magyarországon: ennyi évet kell dolgozni a nyugdíjba vonuláshoz

Mennyi az öregségi nyugdíjkorhatár Magyarországon? Várható-e nyugdíjkorhatár-emelés 2026-ban? És hány évet kell dolgozni a nyugdíjhoz? Összeszedtünk minden fontos infót.

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

The US is expected to deploy ground forces to the Middle East, according to the BBC's US partner, CBS News.

