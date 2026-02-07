ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 7. szombat
Boldog házaspár a családi ház közelében, melynek a tetején napelemek vannak.Getty Images/Halfpoint Images
Nyitókép: Getty Images/Halfpoint Images

Ürge-Vorsatz Diána: a luxusigények felfalják, így veszélyben lehet a zöld jövő

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A megújuló energiaforrások globális térnyerése látványos, mégsem hozza el automatikusan a fosszilis korszak végét – mutat rá egy friss tanulmány. A kutatás egyik szerzője, Ürge-Vorsatz Diána szerint a globális energiaéhség erősebb, ezért az új megújuló kapacitások jelentős része nem a szén- vagy gázalapú erőműveket váltotta fel, hanem az új fogyasztást szolgálta ki.

A zöld átmenet kapcsán az a probléma, hogy mindig csak azt nézzük, hogy még több megújuló, még több zöld energiát termeljünk, és akkor minden rendben van, de ez nem elég; egyszerre kell figyelni arra is, hogy az energiaéhségünk ne nőjön folyamatosan is annyira, mint amennyire nő, mert egyelőre a zöld energia nagyjából csak a megnövekedett energiaéhségünket tudta kielégíteni – mondta az InfoRádióban Ürge-Vorsatz Diána, összegezve a tanulmány sarkalatos részét. A szerzők arra is rámutatnak, hogy

a következő 5 évben, amennyiben nem fókuszál a világ sokkal jobban az energiaigényeknek a kordában tartására, akkor a minden rekordot megdöntő zöldenergia-bővítés is csak alig fogja tudja az ellátni.

A cél az lenne, hogy minél több megújuló energiát használjunk, szépen lassan kiváltva a fosszilis tüzelőanyagokat. Mivel a zöld energia épphogy csak a megnövekedett energiaigényeket tudja fedezni, egyelőre nem képes kiváltani globálisan – fogalmazott a Közép-európai Egyetem professzora, arra is kitérve: Európában már látni a tendenciát, tehát sikerült, de pontosan azért, mert itt sokkal jobban fókuszáltunk arra is, hogy az energiaigényeket kordában tartsuk amellett, hogy azért a gazdaság – és a népesség is – folyamatosan bővül.

Az áramigény 2012 óta csökkenő tendenciát mutatott, viszont a cikk arra is rámutat, hogy az utóbbi egy-két évben valószínűleg kezd megfordulni, és elképzelhető, hogy ismét növekedésnek indult, mert új luxusigények vannak, amik jóval nagyobb mértékben növelik az energiaéhséget, mint amennyivel csökkenteni lehet a hatékonyságnöveléssel és az optimalizációval – folytatta a szakértő, aki szerint emiatt

veszélybe került, hogy Európában is kiváltsák az olajat, a szenet és a gázt a megújuló energiák.

Az említett új igények alatt egyaránt értendők az újabb légkondicionáló berendezések és a mesterséges intelligencia kényelme, de például az is, hogy a közlekedés egyre jobban átterelődik az elektromos áramra, bár ez utóbbi kell a zöld átmenethez – emelte ki Ürge-Vorsatz Diána. Sőt, valószínűleg az AI is nyilván kell és jó, viszont mindenképpen okosabban és hatékonyabban kell használnunk, mert jelen pillanatban iszonyat energiaintenzívek, miközben egy részük nem feltétlenül társadalmilag hasznos – mondta a professzor.

KAPCSOLÓDÓ HANG

