Veszélyesnek látszó kitörést észleltek a Napból

Az elmúlt évek egyik legerősebb napkitörését mérte az amerikai űridőjárás-előrejelző központ, miután egy óriási napfolt a Föld felé fordult. Szakértők szerint ennek következtében csütörtökön Magyarországon is látható lesz a sarki fény.

„Önmagában az, hogy a Napon kitörések vannak, nem különleges és nem is jelent veszélyt számunkra. A Napnak eléggé komplex mágneses mezeje van, és ez időnként felerősödik bizonyos régiókban, ahol például létrejönnek ilyenkor napfoltok, illetve lehet a napkitörés, ami nagyobb energiafelszabadulást jelent. Ilyenkor leszakadhat némi anyag a Napról, ami aztán elindulhat a külső Naprendszer irányába és esetleg eltalálhatja a Földet is” – magyarázta a csillagász

Szabó Olivér Norton azonban azzal oszlatta el az aggodalmakat, hogy a Föld mágneses mezeje megvéd minket az ilyenkor felénk zúduló mindenféle káros sugárzástól. A földfelszíntől távolabb lévő műholdjainkat azonban már egy közepes méretű napkitörés is megzavarhatja.

A műholdakat ezért ilyenkor azzal védik, hogy biztonsági üzemmódba helyezik őket.

„A mostani nagyobb aktivitásnál inkább arra kell figyelnünk, hogy a Napból kilökődő részecskeáramok mikor érhetnek a Föld közelébe, mert ilyenkor akár a földfelszínen is lehetnek kimaradások a rádiókommunikációban. Gondolnunk kell az űrhajósokra is, akik a fejünk fölött keringenek, őket is ilyenkor biztonságba kell helyezni” – mondta a szakember.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napok komolyabb napkitörései nem számítanak különösen veszélyesnek, mivel ezekhez hasonlók néhány évente előfordulnak. A nagy kérdés inkább az, hogy a mostani részecskeáram vajon eltalálja-e a Földet, de erre kicsi az esély.

„Nem kell azon aggódni, hogy a technológiai civilizációnkat elsöpri egy napkitörés.

Legfeljebb az lehet ebben izgalmas, hogy ilyenkor a sarki fényjelenség is megfigyelhető, méghozzá akár Magyarország felett is” – fogalmazott.

Bár kétségtelenül ez az egyik legerősebb napkitörés a mostani napciklusban, de ez még mindig nem az a szint, ami esetleg a hétköznapi ember életében komoly fennakadást tudna okozni. Szabó Olivér Norton szerint ugyanis a tudósok időben figyelmeztetnek, ha olyan erős napkitörést tapasztalnak, amely már megelőző óvintézkedéseket tesz szükségessé a Földön is.

Az Index emlékeztet: a 4366-os jelzéssel ellátott napfolt néhány napja tűnt fel hirtelen, és rendkívül gyorsan hatalmas méretűvé vált, mérete mára megközelítette a Carrington-eseményért felelős napfolt felét. Az 1859 szeptemberében bekövetkezett eseménynél a napfolt olyan kitörést okozott, amely a feljegyzések szerint a történelem legpusztítóbb geomágneses viharát váltotta ki a Földön.

Most a legintenzívebb aktivitás vasárnap éjfél körül következett be, amikor X8,1-es erősségű kitörés zajlott le. Nem ez volt azonban a legerősebb, ugyanis 2024 októberében a Nap egy X9,0-s erejű kitörést produkált.