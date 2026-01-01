ARÉNA - PODCASTOK
Kész aszteroida ütközése a világűrben.
Nyitókép: Unsplash

Kiszámolták, mennyi esély van arra, hogy aszteroida csapódjon a Földbe

Infostart

A kutatók különféle halálozási kockázatokkal hasonlították össze a becsapódások valószínűségét.

A dániai Aalborg Egyetemen annak jártak utána, mekkora az esélye annak, hogy a jövőben aszteroida csapódik be a Földbe. Carrie Nugent, az Olin Műszaki Főiskola bolygókutatója hat egyetemi hallgatóval egy számítógépes program segítségével szimulálták a földközeli objektumok mozgását, továbbá megvizsgálták, hogy ezek az aszteroidák keresztezik-e a Föld pályáját. A szimulációkhoz a NASA JPL Horizons nevű programját használták, amely bárki számára elérhető, és lehetővé teszi a Naprendszer objektumainak előre jelzett helyzetének nyomon követését – írja a Blikk a Science News Expores cikke alapján.

A kutatók végül azt a megállapítást tették, hogy egy 140 méternél nagyobb átmérőjű aszteroida nagyjából 11 ezer évente csapódhat be a Földbe. Carrie Nugent viszonyításképpen megjegyezte: nagyobb az esélye annak, hogy valaki autóbalesetben meghal, mint annak, hogy egy aszteroida becsapódása következtében veszíti életét. Ugyanakkor az aszteroida becsapódásának esélye még mindig kisebb, mint hogy valakit villámcsapás érjen.

A bolygókutató szerint nem valósághűek azok a filmek, amelyek világvége hangulatot teremtenek az aszteroidabecsapódások ábrázolása során. Ennek bizonyítására felidézte, hogy három évvel ezelőtt egy misszióban sikeresen megváltoztatták egy aszteroida pályáját, amely nem fenyegette a Földet.

Ez a kísérlet reményt ad arra, hogy a jövőben akár egy, a bolygónk felé tartó aszteroida pályáját is módosíthassák, elkerülve ezzel a végzetes ütközést.

Carrie Nugent szerint az égboltfelmérések és a földközeli objektumok bemérése kulcsfontosságú. Azt is közölte, hogy ez az egyetlen természeti katasztrófa, amelyet teljesen meg lehet előzni. A kutatók annak is utánajártak, hogy egy ember élete során mekkora az esélye annak, hogy egy objektum becsapódik a Földbe. Az eredményeket logaritmikus skálán ábrázolták, amely segít megérteni az események valószínűségét és súlyosságát.

Az eredmények szerint az embereket érő villámcsapás esélye 1:11 000-hez, míg annak esélye, hogy valaki meghal, ha villámcsapás éri, 1:10-hez. Az aszteroida becsapódásának esélye ennél jóval kisebb, de ha bekövetkezne, annak a hatása globális lenne. Érdekes módon, az aszteroida okozta halálesetek esélyét mutató sáv azért olyan nagy, mert a becsapódás helyétől és méretétől függően a következmények rendkívül változatosak lehetnek: egy kisebb aszteroida akár az óceánba is csapódhat, anélkül, hogy bárkinek baja esne, míg egy nagyobb szikla akár egy egész várost elpusztíthat.

Kiszámolták, mennyi esély van arra, hogy aszteroida csapódjon a Földbe

