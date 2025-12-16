ARÉNA - PODCASTOK
A lonely Young Sad Calm Girl Or Woman stands against a white wall, in a psychiatric clinic or at home, in the rays of sunlight, with her eyes closed. The Concept of Depression from Illness and Quarantine, Fatigue and Impotence. A copy of the space.
Nyitókép: Getty Images/ Aleksandr Zubkov

Nem vicc: nevetőgázt adtak depresszióra – és működött

Infostart

Brit kutatók szerint egyértelmű, hogy a dinitrogén-oxid, azaz a nevetőgáz segítségével kezelhető a súlyos depresszió, ám a mögöttes mechanizmust még mindig homály fedi.

Rengeteg kutatást végeztek már a szakemberek a depresszióval kapcsolatban, hogy rájöjjenek, milyen módon alakul ki, és milyen megoldással lehetne hatékonyan gyógyítani azt. Erre egyelőre nincs univerzális válasz, a Birminghami Egyetem és az Oxfordi Egyetem kutatóinak azonban sikerült egy fontos megállapítást tenniük: a nevetőgázként ismert dinitrogén-oxid orvosi alkalmazása gyors enyhülést nyújthatnak a depressziós betegeknek – írja a hvg.hu a BioMedicine szaklapban megjelent tanulmány alapján.

A kutatók szerint a hosszabb ideig, ismételt dózisokkal folytatott kezelés hatékony lehet mind súlyos depressziós zavarban (MDD), mind a rezisztens depresszióban (TRD) szenvedő egyéneknél.

Ők azok, akiknek az állapotát a legnehezebb javítani – írja a Science Alert.

A kutatók hét klinikai vizsgálat eredményét értékelték, amibe összesen 247 résztvevőt vontak be.

A vizsgálatok során kiválasztott önkéntesek 50 vagy 25 százalékos koncentrációban inhaláltak dinitrogén-oxidot. A kezelés hatását a placebót kapó önkéntesek eredményeivel hasonlították össze. A két koncentráció közül a magasabb jellemzően jobban enyhítette a depresszió tüneteit, de gyakran több mellékhatással is járt, többek között hányingerrel, fejfájással és disszociációs érzésekkel.

(Nyitóképünk illusztráció)

A kutatók azt találták, hogy a gáz belélegzése után mindössze két óra alatt csökkentek a depressziós tünetek.

Az enyhülés viszonylag rövid ideig tartott, a tünetek egy héten belül visszatértek, hacsak nem ismételték meg a kezelést.

Bár további alapos vizsgálatra van szükség, a kutatók szerint a kezelés hatásai összefüggésben állhatnak azzal, ahogyan a dinitrogén-oxid megnyugtatja a glutamáterg rendszert – az idegrendszer kulcsfontosságú összetevőjét, amelyet korábban már összefüggésbe hoztak a depresszióval.

A nevetőgázról ismert, hogy fokozza a véráramlást, ami segíthet a gázok, salakanyagok és tápanyagok agyi keringésében. Amint a tudósok jobban megértik a mögöttes mechanizmust, a kezeléseket egyénre lehet szabni.

tudomány

egészség

depresszió

