ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.39
usd:
336.29
bux:
0
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Meteor az égbolton a felvidéki Ajnácskő felett 2018. augusztus 12-én. A Föld belépett a Perseida meteorraj összetevőit alkotó 109P/Swift-Tuttle üstökös pályája mentén szétszórt porfelhőbe. A Perseidák az egyik legismertebb, sűrű csillaghullást előidéző meteorraj.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Jönnek a tűzgömbök

Infostart / MTI

Elkezdődött a novemberi meteorzápor, látványos jelenségekre is számíthatunk.

A Déli Tauridák november 5-én, az Északi Tauridák november 12-én érik el aktivitásuk csúcsát, így november első két hetében érdemes megfigyelni a meteorrajokat, amelyek tagjai lassú, fényes hullócsillagok, köztük több tűzgömb is várható - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a Tauridák időszaka az egyik leglátványosabb - bár nem a legintenzívebb - meteorzápor az ősz során. A Déli és az Északi Tauridák meteorrajai az október végi, november eleji égbolt nem sűrű, de látványos hullócsillagait adják.

A meteorrajok jellemzően 5-10 hullócsillagot produkálnak óránként, ezek azonban többnyire fényes, lassú hullócsillagok, nem ritka közöttük a fényes tűzgömb sem - emelik ki, hozzátéve: mivel a két meteorraj aktivitása elnyújtott, sok éjszakán át megfigyelhetőek, sőt, a Déli és Északi Tauridák aktivitása át is fedi egymást.

A Déli Tauridák aktivitása október 23. és november 12. között figyelhető meg, maximuma november 5-én várható, amikor óránként 5-10 meteor is feltűnhet az égen. Az Északi Tauridák október 20. és december 10. között aktívak, és november 12-én érik el csúcspontjukat hasonló aktivitással.

A meteorok a Bika (Taurus) csillagkép irányából látszanak érkezni, innen ered nevük is. A hullócsillagok azonban az ég bármely pontján feltűnhetnek, így megfigyelésükhöz nem szükséges távcső, szabad szemmel nyújtják a legszebb látványt - emelik ki a közleményben.

A Tauridák meteorjai lassúak, fényesek és gyakran színesek, így ideális célpontjai az asztrofotósoknak is. A Tauridákra jellemző, hogy nagyobb méretű, kavicsszerű meteoroidokból állnak, így több közülük kifejezetten fényes tűzgömbként jelenik meg az égen, megfigyelésükhöz elegendő egy közvetlen világítástól mentes helyszín és némi türelem: néhány perc alatt is felbukkanhat egy-egy tűzgömb, amely megvilágítja az égboltot - írják, kiemelve, hogy mivel fényesek, a közelgő telihold és a fényszennyezés kevésbé zavarja megpillantásukat, mint sok más raj esetében.

A Taurida meteorrajok szülőégitestje a 2P/Encke üstökös, amely a legrövidebb ismert keringési idejű periodikus üstökös, mindössze 3,3 év alatt kerüli meg központi csillagunkat, a Napot - írják a közleményben.

Mint hozzáteszik, az Encke-üstökös minden útja során törmeléket hagy hátra a Föld pályáját keresztezve. Amikor bolygónk áthalad ezen por- és jégszemcsékből álló törmelékmezőn, a részecskék a légkörbe belépve felizzanak, létrehozva a "hullócsillagokat" - írják, hozzátéve, hogy a Déli Tauridák közvetlenül az Encke-üstökösből származnak, míg az Északi Tauridák részben a 2P/Encke és részben a 2004 TG10 jelű aszteroida maradványaiból erednek. Ez utóbbi valószínűleg egy ősi, több tízezer éve szétesett nagyobb üstökös darabja. A két meteorzápor aktivitási ideje eltér, de mindkettő kisugárzási pontja a Bika csillagképbe esik - emelik ki.

A közlemény szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló november első és második hetében számos esti csillagnéző programmal készül, ahol csillagászok vezetésével szerencsés esetben meg lehet figyelni a Tauridák meteorjait is, valamint megismerhetők az őszi égbolt legszebb mélyég objektumai és a Szaturnusz bolygó. A programokról további információ a https://svabhegyicsillagvizsgalo.hu/programok-a-csillagvizsgaloban oldalon található.

Az őszi meteorzáporról további információk a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán elérhető blogbejegyzésben találhatók.

Kezdőlap    Tudomány    Jönnek a tűzgömbök

meteorzápor

november

tauridák

svábhegyi csillagvizsgáló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új cseh kormánykoalíció: kizárták a meglepő döntések lehetőségét

Új cseh kormánykoalíció: kizárták a meglepő döntések lehetőségét

Csehországban az ANO mozgalom, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, vagyis az SPD, valamint az Autósok párt hétfőn hivatalosan is aláírták a koalíciós szerződést. Az esemény egy hónappal a parlamenti választások után, és közvetlenül a képviselőház alakuló ülése előtt történt.
VIDEÓ
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.04. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elstartolt a kötelező biztosítási kampány, most nagyot spórolhatnak az autósok

Elstartolt a kötelező biztosítási kampány, most nagyot spórolhatnak az autósok

Elindult az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány. Azok az autósok és üzembentartók érintettek, akik 2010 előtt vásárolták az autójukat. A kampány még mindig 750 ezer gépjárművet érint, amiből 400 ezer személygépjármű. Az év hátrelévő 2 hónapjában pedig több mint 1 millió gépjármű kötelező biztosítását válthatja le a lakosság – derült ki a Netrisk összefoglalójából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 4.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 4.)

A Pénzcentrum 2025. november 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Trump backs Cuomo for New York City mayor and threatens to cut funding if Mamdani wins

Opinion polls indicate left-wing candidate Zohran Mamdani is ahead of former state governor Andrew Cuomo for Tuesday’s race.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 06:39
Újabb Google-szolgáltatásokat áraszthatnak el reklámokkal
2025. november 3. 21:20
Meg vannak számlálva a Nemzetközi Űrállomás napjai
×
×
×
×