ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.39
usd:
333.65
bux:
102968.67
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Átadták a 20 millió forint összdíjazású OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj idei pályázatának elismeréseit a leginnovatívabb általános, valamint középiskolai pedagógiai eszközök és módszerek megalkotóinak.

A KórházSuli Alapítvány kapta az OTP Fáy Oktatási Innovációs Nagydíjat

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Átadták a 20 millió forint összdíjazású OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj idei pályázatának elismeréseit.

Átadták a 20 millió forint összdíjazású OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj idei pályázatának elismeréseit a leginnovatívabb általános, valamint középiskolai pedagógiai eszközök és módszerek megalkotóinak. A nagydíjat a KórházSuli Alapítvány tartós gyógykezelés alatt álló gyerekek tanulását segítő programja nyerte, valamint az alapítvány programja kapta az általános iskola felső tagozat kategóriájában az arany minősítést is.

A csütörtök esti díjátadó gálán Erdei Tamás, az OTP Bank igazgatóságának alelnöke az InfoRádióban elmondta: immár hatodik alkalommal hirdették meg ezt a díjat, amelyre idén rekordszámú nevezés érkezett.

„Három év egy alapítvány, egy pályázat, egy díj tekintetében nem egy hosszú időszak, de mégis óriási sikert aratott, hiszen 309 pályázat érkezett be a harmadik évben. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek kiválasztani azokat, akik a díjra érdemesek” – mondta.

Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke azt emelte ki, hogy az OTP Fáy Alapítványának és az Akadémiának közös törekvése, hogy a tudományt a magyar nemzet, a társadalom és a gazdaság szolgálatába állítsa, és segítse a magyar közoktatás lehető legmagasabb szintre való fejlődését.

„Példamutató és nagy társadalmi figyelmet, politikai döntéshozói megfontolást és általános elismerést érdemel, hogy egy pénzintézethez kötődő alapítvány hoz létre díjakat a köznevelésben tanító, gyakorló pedagógusok innovatív tudományos kutatómunkájának ösztönzésére. Eric Hanusek, a neves »oktatás-közgazdaságtanász« is rávilágított: a jó oktatási rendszer kulcsa a jó pedagógus. Innovatív, jó pedagógusokkal lehet jó oktatási rendszert építeni. A pedagógus a legeslegfontosabb tényező, minden más eltörpül mellette. Nagyszerű tény, hogy ebben a misszióban az Akadémia és az OTP Fáy András Alapítvány társulhat” – mondta az MTA elnöke.

A díjazottak

Általános iskola alsó tagozat

  • arany fokozat: Stephens-Sarlós Erzsébet, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának egyetemi adjunktusa nevéhez fűződő Mozgásban a siker – Játékos szenzomotoros tréning
  • ezüst fokozat: a SPIRIBUUU Kft. pszichológusai által kidolgozott, az osztálytermi viselkedés hatékony szabályozását és az indulatkezelés tanítását segítő program
  • bronz fokozat: Fábián Ildikó, a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium pedagógusa által fejlesztett Kék Könyv

Általános iskola felső tagozat

  • ezüst fokozat: a Pro Gemmo Alapítvány AR-rel (kiterjesztett valóság) kiegészített öko makettháza
  • bronz fokozat: az Edu&Fun Digitális Élményközpont

Középiskola

  • arany fokozat: A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány E-tanoda x Romoji: Barátság, Tudás, Jövő elnevezésű programja
  • ezüst fokozat: a Pappné Takács Krisztina, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium digitális kultúra tanára által kidolgozott Kódkaland program
  • bronz fokozat: Tóth Kristóf, az ELTE-TTK Fizikai és Csillagászati Intézet mestertanára és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium fizika- és matematikatanára által kidolgozott Diákközpontú modern fizika az iskolában: bevezetés a kvantumszámításokba című programja

Különdíjat kapott Lehr-Juhász Mónika, dusnoki és fajszi általános iskolai pedagógus programja, amely a középiskolások figyelem- és koncentrációzavarának enyhítését, a motiválatlanság oldását célozza az általuk kedvelt platformok és formátumok felhasználásával.

A díjak odaítéléséről öttagú zsűri döntött, amelynek tagja Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója, Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője, Érdi Péter számítógépes agykutató és Polgár Judit nyolcszoros sakkolimpikon.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    A KórházSuli Alapítvány kapta az OTP Fáy Oktatási Innovációs Nagydíjat

gyógykezelés

otp fáy alapítvány

erdei tamás györgy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Autópiaci világtrendekről, a nagy márkák egy részének alkonyáról, a kínaiak előretöréséről, s nem utolsósorban a magyar piac helyzetéről beszélt Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dmitrij Medvegyev elárulta, hány katonát toboroztak idén

Dmitrij Medvegyev elárulta, hány katonát toboroztak idén

Oroszországban 336 ezer ember kötött szerződést a fegyveres erőkkel 2025-ben Dmitrij Medvegyev bejelentése szerint - jelentette a Tass.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet Zelensky at White House after 'productive' call with Putin

Trump to meet Zelensky at White House after 'productive' call with Putin

Ukraine's president is visiting Washington after Trump signalled he may give Kyiv access to Tomahawk long-range missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 16:40
Durva változás: már van, ahol ellenkezőjére váltott a "Föld tüdejét" jelentő folyamat
2025. október 17. 15:13
Mérföldkőnek számító kutatási eredmény a magyarság eredetével kapcsolatban – videó
×
×
×
×