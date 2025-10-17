A KórházSuli Alapítvány kapta az OTP Fáy Oktatási Innovációs Nagydíjat

Átadták a 20 millió forint összdíjazású OTP Fáy Oktatási Innovációs Díj idei pályázatának elismeréseit a leginnovatívabb általános, valamint középiskolai pedagógiai eszközök és módszerek megalkotóinak. A nagydíjat a KórházSuli Alapítvány tartós gyógykezelés alatt álló gyerekek tanulását segítő programja nyerte, valamint az alapítvány programja kapta az általános iskola felső tagozat kategóriájában az arany minősítést is.

A csütörtök esti díjátadó gálán Erdei Tamás, az OTP Bank igazgatóságának alelnöke az InfoRádióban elmondta: immár hatodik alkalommal hirdették meg ezt a díjat, amelyre idén rekordszámú nevezés érkezett.

„Három év egy alapítvány, egy pályázat, egy díj tekintetében nem egy hosszú időszak, de mégis óriási sikert aratott, hiszen 309 pályázat érkezett be a harmadik évben. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek kiválasztani azokat, akik a díjra érdemesek” – mondta.

Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke azt emelte ki, hogy az OTP Fáy Alapítványának és az Akadémiának közös törekvése, hogy a tudományt a magyar nemzet, a társadalom és a gazdaság szolgálatába állítsa, és segítse a magyar közoktatás lehető legmagasabb szintre való fejlődését.

„Példamutató és nagy társadalmi figyelmet, politikai döntéshozói megfontolást és általános elismerést érdemel, hogy egy pénzintézethez kötődő alapítvány hoz létre díjakat a köznevelésben tanító, gyakorló pedagógusok innovatív tudományos kutatómunkájának ösztönzésére. Eric Hanusek, a neves »oktatás-közgazdaságtanász« is rávilágított: a jó oktatási rendszer kulcsa a jó pedagógus. Innovatív, jó pedagógusokkal lehet jó oktatási rendszert építeni. A pedagógus a legeslegfontosabb tényező, minden más eltörpül mellette. Nagyszerű tény, hogy ebben a misszióban az Akadémia és az OTP Fáy András Alapítvány társulhat” – mondta az MTA elnöke.

A díjazottak

Általános iskola alsó tagozat

arany fokozat: Stephens-Sarlós Erzsébet, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának egyetemi adjunktusa nevéhez fűződő Mozgásban a siker – Játékos szenzomotoros tréning

Stephens-Sarlós Erzsébet, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának egyetemi adjunktusa nevéhez fűződő Mozgásban a siker – Játékos szenzomotoros tréning ezüst fokozat: a SPIRIBUUU Kft. pszichológusai által kidolgozott, az osztálytermi viselkedés hatékony szabályozását és az indulatkezelés tanítását segítő program

a SPIRIBUUU Kft. pszichológusai által kidolgozott, az osztálytermi viselkedés hatékony szabályozását és az indulatkezelés tanítását segítő program bronz fokozat: Fábián Ildikó, a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium pedagógusa által fejlesztett Kék Könyv

Általános iskola felső tagozat

ezüst fokozat: a Pro Gemmo Alapítvány AR-rel (kiterjesztett valóság) kiegészített öko makettháza

a Pro Gemmo Alapítvány AR-rel (kiterjesztett valóság) kiegészített öko makettháza bronz fokozat: az Edu&Fun Digitális Élményközpont

Középiskola

arany fokozat: A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány E-tanoda x Romoji: Barátság, Tudás, Jövő elnevezésű programja

A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány E-tanoda x Romoji: Barátság, Tudás, Jövő elnevezésű programja ezüst fokozat: a Pappné Takács Krisztina, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium digitális kultúra tanára által kidolgozott Kódkaland program

a Pappné Takács Krisztina, az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium digitális kultúra tanára által kidolgozott Kódkaland program bronz fokozat: Tóth Kristóf, az ELTE-TTK Fizikai és Csillagászati Intézet mestertanára és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium fizika- és matematikatanára által kidolgozott Diákközpontú modern fizika az iskolában: bevezetés a kvantumszámításokba című programja

Különdíjat kapott Lehr-Juhász Mónika, dusnoki és fajszi általános iskolai pedagógus programja, amely a középiskolások figyelem- és koncentrációzavarának enyhítését, a motiválatlanság oldását célozza az általuk kedvelt platformok és formátumok felhasználásával.

A díjak odaítéléséről öttagú zsűri döntött, amelynek tagja Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója, Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője, Érdi Péter számítógépes agykutató és Polgár Judit nyolcszoros sakkolimpikon.