Előáll a jövő szemüvegével a Meta

Mark Zuckerberg vezérigazgató a vállalat kaliforniai központjában mutathatja be a Meta első, beépített kijelzővel ellátott fogyasztói okosszemüvegét, amelynek várható kiskereskedelmi ára elemzők szerint körülbelül 800 dollár lesz – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Az egyelőre „Hypernova” belső kódnéven ismert, de várhatóan „Celeste” néven piacra kerülő szemüveg jobb lencséjében egy kisméretű digitális kijelző található, amely alapvető funkciókat, például értesítéseket jelenít meg.

Valószínűleg kevésbé lesz fejlett, mint a tavaly bemutatott „Orion” prototípus, aminek a piacra dobását a Meta 2027-re tervezi. A vállalat jelenleg két szemüvegsorozatot kínál – a Ray Ban és az Oakley márkákkal együttműködésben –, amelyek mesterséges intelligencia funkciókat, kamerákat, kéz nélküli vezérlést és élő közvetítést tesznek lehetővé a Meta közösségi platformjain. A vállalat az elmúlt 5 évben körülbelül 2 millió szemüveget adott el.

Mark Zuckerberg 2020 óta több mint 60 milliárd dollárt fektetett a Meta kiterjesztett valóság részlegébe. Véleménye szerint az okosszemüvegek lesznek a vállalat fő eszközei a szuperintelligencia (egy hipotetikus koncepció, ahol a mesterséges intelligencia minden területen felülmúlja az emberi intelligenciát) mindennapi életbe való integrálására.

Az International Data Corp kutatási menedzserének becslése szerint az eszközből „legfeljebb néhány százezer darab” fog elkelni, de segíthet több fejlesztőt bevonni az alkalmazások készítésébe. „Ez egy lépés egy sokkal jobb, tömegpiaci headset kifejlesztése felé.”

A kétnapos Connect konferencián a vállalat várhatóan bemutatja első csuklópántját is, amely kézmozdulatok segítségével teszi lehetővé az új szemüveg irányítását. Emellett várható egy frissített Ray-Ban termékcsalád is, jobb kamerákkal, hosszabb akkumulátor-élettartammal és új MI-funkciókkal.