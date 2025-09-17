ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.55
usd:
328.95
bux:
100592.26
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Mark Zuckerberg, a Meta amerikai információtechnológiai óriáscég vezérigazgatója a számítógépes grafikáról rendezett SIGGRAPH 2024 konferencián a denveri Coloradói Kongresszusi Központban 2024. július 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/David Zalubowski

Előáll a jövő szemüvegével a Meta

Infostart

Várhatóan a szerdán tartandó Connect rendezvényen prezentálja Mark Zuckerberg cége a mesterséges intelligenciával ellátott, kijelzős okosszemüveget.

Mark Zuckerberg vezérigazgató a vállalat kaliforniai központjában mutathatja be a Meta első, beépített kijelzővel ellátott fogyasztói okosszemüvegét, amelynek várható kiskereskedelmi ára elemzők szerint körülbelül 800 dollár lesz – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Az egyelőre „Hypernova” belső kódnéven ismert, de várhatóan „Celeste” néven piacra kerülő szemüveg jobb lencséjében egy kisméretű digitális kijelző található, amely alapvető funkciókat, például értesítéseket jelenít meg.

Valószínűleg kevésbé lesz fejlett, mint a tavaly bemutatott „Orion” prototípus, aminek a piacra dobását a Meta 2027-re tervezi. A vállalat jelenleg két szemüvegsorozatot kínál – a Ray Ban és az Oakley márkákkal együttműködésben –, amelyek mesterséges intelligencia funkciókat, kamerákat, kéz nélküli vezérlést és élő közvetítést tesznek lehetővé a Meta közösségi platformjain. A vállalat az elmúlt 5 évben körülbelül 2 millió szemüveget adott el.

Mark Zuckerberg 2020 óta több mint 60 milliárd dollárt fektetett a Meta kiterjesztett valóság részlegébe. Véleménye szerint az okosszemüvegek lesznek a vállalat fő eszközei a szuperintelligencia (egy hipotetikus koncepció, ahol a mesterséges intelligencia minden területen felülmúlja az emberi intelligenciát) mindennapi életbe való integrálására.

Az International Data Corp kutatási menedzserének becslése szerint az eszközből „legfeljebb néhány százezer darab” fog elkelni, de segíthet több fejlesztőt bevonni az alkalmazások készítésébe. „Ez egy lépés egy sokkal jobb, tömegpiaci headset kifejlesztése felé.”

A kétnapos Connect konferencián a vállalat várhatóan bemutatja első csuklópántját is, amely kézmozdulatok segítségével teszi lehetővé az új szemüveg irányítását. Emellett várható egy frissített Ray-Ban termékcsalád is, jobb kamerákkal, hosszabb akkumulátor-élettartammal és új MI-funkciókkal.

Kezdőlap    Tudomány    Előáll a jövő szemüvegével a Meta

bemutató

facebook

mesterséges intelligencia

mark zuckerberg

okosszemüveg

meta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.17. szerda, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Von der Leyen Trump támogatásával csaphat Magyarországra az orosz energiavásárlások miatt

Von der Leyen Trump támogatásával csaphat Magyarországra az orosz energiavásárlások miatt

Bár a 19. szankciós csomag bemutatása még várat magára egy kicsit, most úgy tűnik amerikai nyomásra még erősebb korlátozásokat vethetnek ki Oroszországra, amely után az USA is beszállna az ukrajnai háborút kirobbantó állam ellehetetlenítésébe. Ugyan az újabb intézkedések körül sok a politikai helyezkedés, Ursula von der Leyen bizottsági elnök láthatóan mindent megtesz, hogy az Egyesült Államok legmegbízhatóbb partnereként működjön az EU, ami a folyamatos orosz időhúzás fényében, szépen lassan újra összezárhat a Nyugat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak

Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak

Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet King in Windsor Castle on first full day of state visit

Trump to meet King in Windsor Castle on first full day of state visit

The US president said his relationship with the UK "is very good" after arriving in London with First Lady Melania.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 06:26
Kutatók egy eddig ismeretlen, legyek által terjesztett baktériumot találtak
2025. szeptember 16. 09:40
Teljesen eltűnik az ózonlyuk
×
×
×
×