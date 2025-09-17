Egészen különleges égi jelenséget láthatunk pénteken

A bolygófedés 14 óra 20 perckor csillagászati távcsővel lesz megfigyelhető. A Vénusz eltűnik rövid időre a Hold mögött, majd egy bő órával később ismét előbukkan a nappali égen a Hold túlsó oldalán.

A Magyarországról csak ritkán megfigyelhető jelenség oka, hogy a Hold látszólagos pályája pontosan keresztezi a Vénusz helyzetét, és így a bolygó lassan eltűnik az 5 százalékos Holdholdsarló fényeshalvány pereme mögött.

A páros a nyugati égen lesz látható, a jelenség kezdetének pillanatában 35 fok magasan.

Mivel nappali égen a Hold megvilágítatlan oldala nem figyelhető meg, az előbukkanó Vénusz látszólag a nappali égen tűnik majd fel a semmiből.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló ezen a napon rendhagyó nappali programmal várja a látogatókat. A résztvevők élőben követhetik végig a Vénusz eltűnését és előbukkanását a Hold mögül, nagy teljesítményű távcsövek segítségével. A bemutatót csillagász szakemberek vezetik, akik részletes magyarázatot adnak a jelenség hátteréről.

A programról és a csillagászati jelenségről további információ a csillagvizsgáló honlapján olvasható (https://svabhegyicsillagvizsgalo.hu/).