Vészjósló folyamatot indíthat el egy növénykedvenccel

A kaktuszok gondozása sokak számára kihívást jelenthet, különösen a szezonális változások idején. A szabadban tartásuk és a teleltetésük kulcsfontosságú, azonban szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a télálló fajták felelőtlen kiültetése komoly veszélyt jelent az őshonos növényvilágra nézve.

Télálló kaktuszok a kertekben

A kaktuszok két fő csoportra oszthatók: télálló és fagytűrő növényekre. A télálló kaktuszok egész évben a szabadban tarthatók, ellenállnak az esőnek, hónak és a hazai kemény fagyoknak is. Ezzel szemben

a fagytűrő kaktuszok a fagyot bírják, de a téli nedvességet nem tolerálják, ezért számukra csapadék elleni védelem szükséges.

A legismertebb és legellenállóbb télálló fajok közé tartoznak az Opuntia (fügekaktusz vagy medvetalpkaktusz) és a Cylindropuntia nemzetség egyes fajtái, mint például az Opuntia humifusa (ördögnyelv-fügekaktusz) és az Opuntia phaeacantha (heverő medvetalpkaktusz). Emellett a fagytűrő Echinocereus fajok is népszerűek. Ezek a növények az Amerikai kontinens hegyvidékeiről származnak, és jól alkalmazkodtak a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.

Inváziós veszély a természetben

Bár a télálló kaktuszok népszerűek a kertekben és sziklakertekben, a természetvédelmi szakemberek komoly aggodalmukat fejezik ki a felelőtlen kiültetésük miatt. A Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai több helyen is találtak már a "vadonba" kiültetett, agresszíven terjedő kaktuszállományokat a Vértesben, a Pilisben és az Alföldön.

Az Opuntia és Cylindropuntia fajok más országokban, például Ausztráliában és a mediterrán térségben már komoly inváziós problémát jelentenek.

Mivel Magyarországon nincsenek természetes ellenségeik, és rendkívül szívósak, gyorsan terjednek vegetatív úton (a levált hajtásokból) és magról is. Ezek a "vadon" élő kaktuszmezők kiszorítják az őshonos, védett növényfajokat, mint például a magyar gurgolyát vagy az István király szegfűt, ezáltal súlyos károkat okozva a hazai flórában.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a probléma megelőzése a legfontosabb. Amennyiben valaki megunt vagy felesleges télálló kaktuszával rendelkezik, semmilyen körülmények között ne ültesse ki a természetbe, különösen ne védett területeken. A növényi hulladék kezelésére is ügyelni kell, hogy a levált növényi részek ne kerüljenek ki a természeti környezetbe. A klímaváltozás és a melegedő éghajlat pedig tovább növeli annak kockázatát, hogy ezek a fajok még könnyebben terjedjenek el Magyarországon.

Benti kaktuszok

A legtöbb kaktuszfajta teleltetést igényel, nyáron viszont érdemes őket szabadban tartani, mivel nagy a fényigényük. Szobai körülmények között a fényhiány miatt a növények megnyúlnak, töviseik elvékonyodnak, ami kedvezőtlenül hat a virágzásra is. Fontos azonban, hogy a növényeket fokozatosan szoktassuk a tűző naphoz, nehogy megégjenek. A napégés maradandó sérüléseket, torzulásokat okozhat.

A kaktuszok szabadban tartásakor a napvédelmet egy laza szövésű hálóval (ún. raschel hálóval) lehet megoldani, ami a túlzott UV-sugárzástól és a jégesőtől is védi a növényt. A levélkaktuszok, mint például a karácsonyi kaktusz, tartósan félárnyékos helyet igényelnek, ezért érdemes őket például egy laza lombkoronájú fa alá helyezni.

A kaktuszok esetében a locsolás kulcsfontosságú. Amennyiben a növények kaktuszoknak megfelelő, laza és vízáteresztő földkeverékbe vannak ültetve, a csapadék elleni védelem nem feltétlenül szükséges, még tartós esőzés esetén sem. A nyári szárazságok miatt azonban gyakrabban kell locsolni, figyelembe véve, hogy a locsolás előtt a talajnak teljesen ki kell száradnia. Fontos, hogy a pangó víz elkerülése érdekében ősszel, a teleltetés előtt a növények földje már teljesen kiszáradt állapotban legyen.