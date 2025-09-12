ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek Mária
Coronavirus outbreak. Scientist in laboratory.
Nyitókép: Coolpicture/Getty Images

Egy halott, száz megfigyelt – Rusvai Miklós a rettegett betegségről

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Mongóliában bubópestises megbetegesédek miatt rendeltek el járványvédelmi korlátozásokat.

A bubópestises tünetekkel járó megbetegedéseket Mongólia három településén észlelték. A három fertőzött közül egy meghalt. A járvány kitörésének megelőzése érdekében megtiltották a nyilvános rendezvényeket és a közlekedési eszközök mozgását, az iskolákat pedig távoktatásra állították át.

„A bubópestist egy baktérium okozza, ami rágcsálókon élősködő bolhákkal terjed” – mondta az InfoRádióban Rusvai Miklós víruskutató, és ismertette az összefoglalóan pestisként emlegetett kórképek közötti különbségeket is. Többféle megjelenési formája van, ezek közül a legveszélyesebb a tüdőpestis, ami nagy halálozási aránya jár. Ezenkívül van az úgynevezett pestises szeptikémia vagy vérfertőzés, ez is nagyon nagy halálozásra jár, és végül van a bubópestis, ami a nyirokcsomók duzzanatával, esetenként ezeknek a nyirokcsomóknak a gennyes beolvadásával és a bőrfelszín felé való feltöréséve, úgynevezett sipolyozásával járhat – magyarázta a víruskutató, megjegyezve: a középkori orvosi nyelvben bubóknak hívták ezeket a megduzzadt nyirokcsomókat, amelyek a lágyékban, a hónaljban és más testtájakon fordulhatnak elő.

A bubópestis korábban Mexikó északi, illetve az Egyesült Államok déli részén is felbukkant – tette hozzá a szakértő, arra is felhívva a figyelmet, hogy vannak olyan területek – Közép-Ázsia, Amerika középső része, beleértve az Egyesült Államok déli államait is –, ahol ez a baktérium endémiás, tehát folyamatosan előfordul. Szerencsére Európa a középkor óta nem ilyen terület, miután már a rágcsálókból is kipusztult a baktérium. Rusvai Miklós azt is elmondta, hogy a pestis antibiotikummal kézben tartható, meggyógyítható.

Mongóliában 2014 és 2024 között húszan kapták el a bubópestist, közülük kilencen meghaltak. Az országban jelenleg már több mint száz olyan embert tartanak megfigyelés alatt, aki kapcsolatba került a pestises betegekkel.

