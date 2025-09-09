Gulyás Balázs: indul a HUN-REN kutatóinak bérrendezése

Gulyás Balázs a Kossuth rádió reggeli műsorában arról beszélt, hogy egy nemzetközi átvilágítás mutatott rá arra, hogy a szervezet a nemzetközi térben lemaradt és változtatásokra van szükség. Példaként említette, hogy a magyar kutatók fizetése jelentősen elmarad a külföldi bérektől. A HUN-REN elnöke elmondta, hogy a kormány egy, az egész hálózat fejlesztéséről szóló tervet fogadott el, ennek egyik eleme a hároméves bérrendezés, amelynek első lépése az idei 30 százalékos fizetésemelés.

A magyar kormány soron kívül biztosítja a kutatói béremeléshez szükséges 18 milliárd forintot - hangzott el a műsorban.

A kutatási hálózat fejlesztése hozzájárul a magyar gazdaság versenyképességéhez - emelte ki Gulyás Balázs.

"Az értéklánc irányába történő tudománypolitikai fejlesztés, az egész kutatási tevékenység közvetlen becsatlakoztatása a gazdasági életbe, a mindennapi életbe, nagyon jelentős és fontos dolog és erre fogunk törekedni a következő években és így fogjuk felzárkóztatni a magyar kutatási ökoszisztémát a világ legjobb hasonló ökoszisztémáihoz"- fogalmazott Gulyás Balázs a Kossuth rádióban.

A HUN-REN elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában azt mondta:

"A program keretében a HUN-REN kutatónak bére három éven belül el fogja érni a világ legjobb, hasonló kutatási hálózataiban dolgozók bérét".

Hozzátette: a következő években hasonló ütemben folytatódik majd a kutatók fizetésének emelése, de amíg az idei bérrendezés célja elsősorban az alapbérszint rendezése volt, jövőre már teljesítményalapú lesz a bérrendezés, azaz a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutatók még több bért vihetnek haza, és ez így fog folytatódni 2027-ig - mondta.

A fejlesztés alapja egy személetváltás, amelyben a kutatási eredményeknek "be kell lépniük a fejlesztés, az innováció, a termelés, a társadalmi hatások világába" - hangsúlyozta Gulyás Balázs, hozzátéve, hogy ennek érdekében megalapították a HUN-REN első technológiatranszfer cégét, a HunRenTech Kft-t, amely azzal a céllal jött létre, hogy a Magyar Kutatási Hálózat kutatóit hatékonyan támogassa a tudományos eredményeik gyakorlati hasznosításában. Emellett hamarosan létrehoznak egy tőkealapot, amellyel támogatni tudják az új cégek keletkezését, amit a kutatók maguk alapítanak. "Tehát teljes kapacitásbővítés van, ahogy azt a 21. században a világ legjobb hasonló intézményei teszik" - hangsúlyozta.

Gulyás Balázs a Magyar Nemzet cikkére reagálva, amelyben két kutatót bíráltak, azért, mert a cikk szerint ugyanazért a teljesítményért kaptak doktori címet, azt mondta: a cikk megjelenését követően átfogó vizsgálatot indított. Ennek eredményei alapján megdöbbentő és értelmezhetetlen, hogy kiváló kutatókat támadtak meg olyan teljesítményért, amely manifeszt, önmagáért beszél. Hozzátette: a kutatás világában az, hogy sokszor nem egy, hanem több kutató jelenik meg egy publikációban, természetes, hiszen ugyanannak a témának a különböző aspektusaihoz, különböző tapasztalatok, tudáshátterek szükségesek. " A HUN-REN az ilyen típusú kutatásokat támogatja és minden körülmények között megvédi a kutatókat a jövőben is, ha méltatlan támadások érik őket - hangsúlyozta.

Annak kapcsán, hogy Egészséges Élet Szimpózium 2025 címmel nemzetközi fórumot tar Budapesten a HUN-REN és a Szingapúri Nemzeti Egyetem, elmondta: Szingapúrban a kormány meghirdette az egészségben élni 100 évig programot, ami ott nem álom. A várható élettartam Szingapúrban már most 87 év, míg nálunk csak 74, és ebből is csak 64 évet töltünk el egészségben átlagosan. Gulyás Balázs szerint tanulni kell a legjobb mintákból, ezért szervezték Budapestre a tanácskozást.

Kedden 18 órától Gulyás Balázzsal hallgathat meg interjút az InfoRádió Aréna című műsorában.