Figyelmeztetnek az orvosok: ezért nem jó ötlet telefonnal WC-re menni

A WC-n töltött „én-idő” segíthet egy kicsit kizökkenni a hétköznapok zajából, de nagyon úgy tűnik, hogy ezeket a perceket nem érdemes a telefon hosszas nyomkodásával tölteni – írja egy, a Plos One folyóiratban közölt tanulmány alapján a hvg.hu.

A kutatás szerint ugyanis azoknál, akik gyakran viszik magukkal a telefonjukat a mosdóba, nagyobb az aranyér kialakulásának kockázata is. Az aranyér a végbélben-végbélnyílásban lévő vénacsoport, mely a megnövekedett nyomás hatására képes megduzzadni – ez viszketést, kényelmetlenséget és fájdalmat, vérzést okozhat.

Trisha Pasricha, a Massachusetts General Hospital gasztroenterológusa, egyben a tanulmány vezető szerzője kiemeli: az emberek egyszerűen elvesztik az időérzéküket a mosdóban, ha velük van az okostelefonjuk. A kialakult függőség pedig az egészség rovására mehet.

A kutatás során 125 felnőtt alanyt vizsgáltak, akik vastagbéltükrözésen estek át, illetve töltsenek ki egy kérdőívet a WC-zési szokásaikról, beleértve azt is, hogy használják-e a telefonjukat a polcelánon ülve. A kérdések között szerepelt még, hogy szoktak-e erőlködni a WC-n, mennyi rostot fogyasztanak, és kitértek a testmozgásra is. Ezek a tényezők – vagy a hiányuk – hozzájárulhatnak az aranyér kialakulásának magasabb kockázatához.

A vizsgált alanyok 66 százaléka vallotta, hogy rendszeresen használja a telefonját a WC-n, és ők lényegesen több időt is töltöttek ott, mint azok, akik nem vitték magukkal a mobiljukat. A telefonnyomkodók 54 százaléka olvasott híreket, míg 44 százalékuk a közösségi médiát pörgette. A kutatók azt is megállapították, hogy a WC-n történő – rendszeres – okostelefon-használat 46 százalékkal növelte az aranyér kialakulásának kockázatát. Az okostelefon-használók nagyjából 37 százaléka töltött öt percnél több időt a WC-n, míg azoknál, akik mobilmentesen mentek oda, ez az érték 7 százalék volt.

Az aranyérről tudvalevő, hogy a sok ülés növeli a kockázatát, ám a fajanszon nem úgy ülünk, mint egy széken, ekkor ugyanis összenyomódik a végbél területe, és a fenék alacsonyabb pozícióban van, mint egy ülőalkalmatosságon. Idővel pedig ez a megnövekedett nyomás vérpangáshoz vezethet a végbélben.

Trisha Pasricha elmagyarázta: „Amikor egy WC-n ül, nincs támasztása a medencefenéknek, így hasonlóan a túl sok üléshez, az is növelheti az aranyér kockázatát, ha a WC-n tölt túl sok időt.”

A legegyszerűbb megoldás az aranyér-problémára, ha nem viszi magával a telefonját a WC-re – ám ha mégis, akkor azt javasolják az orvosok, hogy korlátozza az ott ülés időtartamát, az legfeljebb 3-5 perc legyen.