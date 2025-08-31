ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Kiderült, mivel kápráztathatja el a világot az Apple hamarosan

Infostart

Szeptember 9-én mutatják be az újdonságokat.

Kevesebb mint két hét van már csak hátra az Apple iPhone 17-re fókuszáló eseményig. Az „Awe dropping” elnevezésű eseményt szeptember 9-én, magyar idő szerint este 7 órakor kezdik élőben közvetíteni a YouTube-on a cég központjából. Mark Gurman, az Apple-bennfentes újságíró az Engadgetnek mondta el, mire lehet számítani az eseményen – írja a 24.hu.

A szokásos iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro és Pro Max mellett egy jóval vékonyabb, iPhone 17 Air nevet viselő készüléket is bemutathatnak. A várhatóan nagyjából 5,55 mm vastag iPhone Air ezzel a valaha volt legvékonyabb iPhone lenne, megelőzve a 2014-es iPhone 6-ot és a maga 6,9 mm-es vastagságát.

Az iPhone Air vékony kialakítása valószínűleg néhány kompromisszumhoz vezet: a pletykák szerint csak egyetlen, 48 MP-es hátlapi kamerája és kisebb akkumulátora lesz a készüléknek.

Az Apple őszi rendezvénye nem csak az iPhone-okról szól. A cupertinói vállalat várhatóan új Apple Watch modelleket is piacra dob: az Apple Watch Ultra 3 például várhatóan 5G-támogatással és újabb processzorral érkezik majd. Emellett szinte garantálható, hogy adott lesz a műholdon keresztüli SMS-küldése lehetőség, ami hasznos lehet a túrázók számára.

Érkezik az új Apple Watch Series 11 is, amely várhatóan nem hoz nagy változást az elődjéhez képest. A modell kicsit vékonyabb testtel és nagyobb képernyővel érkezhet, emellett valószínűleg egy gyorsabb chip és talán az 5G is feltűnhet majd a specifikációk között. Mivel már vagy három év telt el azóta, hogy az Apple utoljára frissítette prémium fülhallgatóit, a legtöbben azt gyanítják, hogy az eseményen láthatjuk majd az AirPods Pro 3-at is – olvasható.

