2025. augusztus 8. péntek László
Nyitókép: Unsplash.com

Riválisától csent hiánypótló funkciót az Instagram

Infostart

A Snapchattől ellesett funkcióval bővül az Instagram, de egy régebbi, évek óta várt újdonság is érkezik.

Helymeghatározós funkció érkezett az Instagramba, amellyel térképen követheti, merre járnak épp a barátai. Az opcionális funkció aktiválása után megjelenik a térképes nézetben az ismerősei utolsó ismert lokációja – legalábbis azoké, akiket látni szeretne.

A funkció több ponton is személyre szabható. Például kiválaszthatja, hogy minden barátjával vagy csak a közeliekkel osztja meg a helyzetét – esetleg csak pár kiválasztottal. (Vagy senkivel.) Mint az Engadget megjegyzi – amit a hvg.hu szemlézett – a funkció eléggé hasonlít a Snapchat-féle Snap Mapre, csak az emojianimációk nélkül.

A helymegosztás mellett végre megjelenik az újraposztolás lehetősége is az Instagramon, amit először 2022-ben villantott meg a Meta, majd idén egyszer már újból. Ezúttal azonban tényleg itt van, és Reels videókat, valamint normál bejegyzéseket is újra lehet közölni másoktól – teszik hozzá.

Ezek a továbbosztott tartalmak ajánlottként fognak megjelenni az ismerőseinél, és egy külön lapot kapnak a profiloldalán. Természetesen ezeknél az eredeti posztolóé lesz minden érdem, de rövid megjegyzést ön is hozzáfűzhet.

Az újdonságok bevezetését már megkezdte az Instagram, érdemes lehet naprakészen tartani az alkalmazást (iOS, Android), ha szeretné mihamarabb kipróbálni őket.

Riválisától csent hiánypótló funkciót az Instagram

