Hétfőtől jön a nagy újdonság az iPhone-okra

Az Apple, amely már az év közepén megmutatta az iOS 15-öt, bejelentette, az iPhone-osoknak szeptember 20-án válik majd elérhetővé – írja a hvg.hu.

Az újdonságai közül az egyik legizgalmasabb a Focus mode lesz: abban segít majd, hogy tényleg a feladatainkra fókuszáljunk. Az értesítéseket az alapján rendezi majd el nekünk a szoftver, hogy mely alkalmazásokat használjuk a leggyakrabban.

Az iOS 15-ben megújul majd az időjárás app, de frissül az Apple Maps és a FaceTime is, míg a Safari böngésző új kinézetet kap. A rendszer képes lesz szöveget keresni a fotókon, majd szükség esetén ki is másolja onnan, a Spotlight segítségével pedig már a képek között is keresni tudnak majd a felhasználók.

Az iOS 15-öt még a 6 éve megjelent iPhone 6S-re is le lehet majd tölteni, de az iPhone SE is megkapja. Nem lesz kötelező a frissítés, aki elégedett az iOS 14-es verziójával, az használhatja tovább.

