Falus András: megnyugtató a hír, ha szüneteltetik egy vakcina tesztjét

Mint arról az Infostart is beszámolt, felfüggesztette a Johnson and Johnson amerikai gyógyszeripari óriás koronavírus elleni vakcinájának tesztelését, miután a több ezer tesztalany közül az egyiknél mellékhatásokat tapasztaltak.

Az InfoRádiónak nyilatkozó Falus András immunológus szerint mindez

nagyon megnyugtató hír, mert azt jelzi, hogy az óriási verseny ellenére nem fognak kibocsátani felelőtlenül olyan védőoltásokat, amelyek akár árthatnának is.

Egyúttal üzenet a védőoltást ellenzőknek is, hogy valami hihetetlen energiával és óriási pénzbefektetéssel történik a fejlesztés.

Hasonló volt a helyzet az AstraZenecánál – tette hozzá az egyetemi tanár. Azóta már nyilvánosságra hozták, hogy az oxfordi koronavírus-vakcina tesztje során, a mintegy harmincezer tesztalany közül egy hölgy esetében merültek fel neurológiai tünetek, ugyanakkor 10 nap után szünet után folytatódhatott a ChAdOx1 nCoV-19 tudományos elnevezésű kísérleti oltóanyag próbája, további 15 ezer ember bevonásával. És azóta sem észleltek, legalábbis nem lett publikus, újabb mellékhatást – fogalmazott a szakember.

Mellékhatást okozhat például az oltóanyag más gyógyszerrel történő összekeveredése, esetleg szervi betegség. Egy hátsó, nem feltárt, esetleg addig nem komolyan jelentkező betegség, amivel az immunizálás valahogyan „összeakad”. Ahogyan az emberek közötti genetikai különbségek is szerepet játszhatnak, elég arra gondolni, hogy az influenzától egyesek 2-3 nap alatt megszabadulnak, míg másoknál hetekig is elhúzódhat, egyéb gondokat is okozva – magyarázta az immunológus.

Falus András meggyőződése, hogy végül

több használható, nagyon kipróbált vakcina lesz a piacon,

és például a gyerekek nem ugyanazt a szert fogják kapni, mint az idősebbek, hiszen az eltérő korosztályoknak más és más az immunrendszere, és annak öregedése (immungerontológia), ami miatt az élettani működések még egy egészséges öregnél is mások, mint egy egészséges fiatalnál.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Diego Azubel