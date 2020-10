A koronavírus elleni oltás kifejlesztése harc az idővel: a pandémia második hullámában már mindenki azt várja, hogy az előrejelzések által leghamarabb a jövő év tavaszára ígért oltás elérhetővé és használhatóvá váljon, hogy az élet ismét a normális kerékvágás felé indulhasson el. Ennek érdekében számos gyártó folytat teszteket, melyek a vakcinafejlesztés különböző fázisaiban tartanak.

Gyerekeken is tesztelnek

A Pfizer nagy lépést tehet előre azzal, hogy több mint 48 ezer önkéntes bevonásával folytatott tesztjeit a friss bejelentés szerint megnyitja a 12 év fölötti gyerekek számára is. A 16-17 éves korosztályt, a HIV-vel, illetve hepatitis C-vel és B-vel élőket a múlt hónapban vonták be kutatásukba, mostani lépésük pedig őket teszi az első olyan reménybeli vakcinagyártóvá, amely gyerekek előtt is megnyitja a teszteket.

Az oltásfejlesztésben általában a felnőtteken végzett tesztek az elsők. A Business Insider cikke szerint ennek az oka az, hogy az egészséges és kevésbé sérülékenyek kapják az első adagokat, majd később szélesedhet a paletta. A koronavírus ráadásul az idősebbek számára jelent nagyobb rizikót - viszont eddig úgy tűnt, a gyerekek kimaradnak az oltások első köréből. A Moderna és korábban a Johnson&Johnson is még idénre tervezi tesztjeinek gyerekek irányába történő szélesítését, de sosem lehet tudni, mikor kerül homokszem a gépezetbe.

Bármikor megállíthatják a kísérleteket

Ezzel szembesült a Johnson&Johnson, miután nem várt betegség merült fel hatvanezer ember bevonásával végzett, meglehetősen előrehaladottnak számító fázisú teszprogramjában. A gyógyszercég számára egyelőre nem tisztázott, hogy az érintett résztvevőnek placebót vagy az oltást adták-e be, mindenesetre az eset kivizsgálásáig a tesztelést felfüggesztették. Ez egyébként még az ekkora résztvevős mintáknál sem ritka a Guardian cikke szerint. Rámutatnak arra is, hogy a Johnson&Johnson azon cégek egyike, akik olyan vakcinával kísérleteznek, melyből egyetlen adag elég.

Nem ez volt az első olyan eset, amikor fel kellett függeszteni egy koronavírus elleni oltás tesztelését: az AstraZenecának az Oxfordi Egyetemmel közös projektjében kétszer is szükség volt erre. A BBC arról ír, hogy ha egy oltás kísérleti szakaszában a kísérletben szereplő személyek bármelyike kórházba kerül bármilyen eredetű megbetegedés miatt, rutinszerű, hogy a tesztet felfüggesztik addig, amíg ki nem vizsgálták, mi áll a nem várt betegség hátterében. Ezek az esetek is bizonyítják, hogy nehéz pontosan megmondani, mikorra állhat készen az oltás, még akkor is, ha Donald Trump amerikai elnök a november 3-i választások előttre ígérte be azt.

Az oltásfejlesztés menete Állatkísérletek: a klinikai tesztek előtt jellemzően egereken vagy majmokon tesztelik a vakcinákat.

Első, biztonsági klinikai fázis: a biztonságosság és a dozírozás tesztelése egy kisebb embercsoporton.

Második, kiterjesztett klinikai fázis: több száz ember kapja meg a vakcinát csoportokba osztva. Az egyes csoportok különbözhetnek például életkorban, a cél kideríteni, másként hat-e rájuk a szer.

Harmadik, hatékonysági klinikai fázis: emberek ezrei kapják meg az oltást, míg mások placebót. A tudósok figyelik, ki fertőződik meg.

Korai vagy limitál forgalomba hozatal: orosz és kínai vakcinákat hamarabb piacra dobnak, mint hogy lezárulna az előző fázis

Forgalomba hozatal: a helyi hatóságok az eredmények ismeretében döntenek a használatról. A kutatók forgalomba hozatal után is monirotozzák a mellékhatásokat

Tízen már a finisben

A kutatók világszerte 44 vakcinát teszltelnek klinikai fázisban, míg az állatkísérletek fázisában legalább 92 hatóanyag van. A New York Times folyamatosan frissülő összefoglalója szerint márciusban kezdődtek meg az első tesztek, tíz vakcina pedig már a harmadik klinikai fázisban tart. A kínai és orosz gyártók a harmadik fázis eredményeit nem várják be annak érdekében, hogy hamarabb használható legyen oltásuk: ezt a tudósok veszélyesnek tartják az esetleges mellékhatások miatt.

Általában évekig tart, mire az első laborteszteket követően széles körben is elkezdhetünk használni egy oltást, a pandémiában azonban erre most nincsen idő, így minden korábbinál gyorsabb ütemben zajlanak a kísérletek, hogy megszülethessen a koronavírus elleni oltás.

Nyitókép: MTI/EPA/Diego Azubel