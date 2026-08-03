A mozgást a jemeni húszi lázadók Szaúd-Arábia ellen július végén bejelentett tengeri blokádja közepette észlelték.

A tájékoztatás szerint a hajók – amelyek áru nélkül, Ázsia felől érkeztek – elkerülték az átkelést a Vörös-tenger déli részén lévő, húszik ellenőrizte Báb el-Mandeb-szoroson. A hajózási adatok szerint az egyik jármű Gibraltárt jelölte meg úti céljának.

A sajtó a hajózási adatokkal kapcsolatos érdeklődésére egyelőre nem reagált sem a rijádi kormány, sem a hajókat üzemeltető szaúdi állami hajózási társaság.

A Reuters hírügynökség becslései szerint amennyiben a tartályhajók Afrika megkerülésével, a Szuezi-csatornán keresztül térnek vissza a Vörös-tengernél lévő szaúdi kikötőkbe,

az út legkevesebb 25 nappal tarthat tovább.

Az Irán támogatását élvező húszik a blokádot azzal indokolták, hogy nem sokkal korábban szerintük a szaúdi erők támadást intéztek a síita lázadók ellenőrizte jemeni főváros, Szanaa nemzetközi repülőtere ellen. A támadásért később a nemzetközileg elismert jemeni kormány jelentkezett.

A húszik által az utóbbi napokban a szaúdi érdekeltségű hajók ellen elkövetett támadások miatt a brit hajózási biztosítási vállalatok több, szaúdi kikötővároshoz közeli tengeri zónát adtak hozzá a Vörös-tenger magas kockázatúnak ítélt térségéhez.