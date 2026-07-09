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Keir Starmer brit miniszterelnök sajtóértekezletet tart a fiatalkori internethasználat korlátozásáról a londoni kormányfõi hivatalban 2026. június 15-én. Starmer bejelentette, hogy kormánya gyermekvédelmi megfontolásból megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg pool/Jaimi Joy

Az angol miniszterelnöknek terve van a háromoroszlánosok győzelme esetére

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Várhatóan munkaszüneti napot hirdetnek Angliában, ha a „háromoroszlános” válogatott megnyeri a világbajnokságot.

A The Guardian arról írt, hogy Keir Starmer kész munkaszüneti napot elrendelni Angliában arra az esetre, ha a válogatott 1966 óta először, s idegen földön történetében először, megszerzi a világbajnoki trófeát. A miniszterelnök azt tervezi, hogy Anglia ezzel ünnepelné meg, hogy a férfi válogatott végre „hazahozza a futballt”.

A politikus egyelőre nem nevezett meg konkrét dátumot, mondván, nem akarja elkiabálni Anglia menetelését a híres trófea felé, ám a legvalószínűbb időpont július 24. péntek lenne. Ez a dátum lehetővé tenné Thomas Tuchel győztes csapatának, hogy hazatérjen az Egyesült Államokból – a finálét július 19-én, vasárnap játsszák New Jerseyben –, a labdarúgó-szövetségnek pedig időt biztosítana egy nyitott tetejű buszos felvonulás megszervezésére London belvárosában.

Eközben Anglia a Norvégia elleni, szombati miami negyeddöntőre készül. Ha legyőzi az Erling Haaland köré épített ellenfelet, valószínűleg Argentínával – a címvédővel – találkozik az elődöntőben.

Egyébként Starmer – aki várhatóan az Egyesült Államokba utazna a döntőre, ha Anglia bejut oda – az ünneplés idején már nem lenne hivatalban; a feladat így várható utódjára, Andy Burnhamre hárulna, hogy a Downing Street 10. szám alatti rezidencián köszöntse Harry Kane csapatkapitányt és társait.

A lehetőségről Starmer így nyilatkozott: „Ami a munkaszüneti napot illeti: nem akarom elkiabálni a dolgot, de kérdezzenek majd újra, ha bejutunk a döntőbe.”

A Downing Street belső forrásai jelezték, hogy győzelem esetén bejelentené a szabadnapot.

Starmer elárulta: számos kérést kapott, hogy – Donald Trumphoz hasonlóan, aki az amerikai csapat érdekében lépett fel – forduljon a FIFA-hoz Jarell Quansah a Mexikó elleni mérkőzésen kapott piros lapjának érvénytelenítése ügyében, ám ő ezt elutasította. Diplomáciai csatornákon keresztül ugyanakkor fellépett a FIFA azon terve ellen, hogy előrehozzák Anglia Mexikó elleni mérkőzését, mivel félő volt, hogy a változtatás előnyhöz juttatná a házigazdákat. A mérkőzést végül az eredetileg tervezett időpontban játszották le.

Az ankarai NATO-csúcstalálkozón Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseket követően Starmer kijelentette: bár a két ország kapcsolata „minden eddiginél erősebb”, szombat este 90 perc erejéig „külön utakon kell járnunk”.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Az angol miniszterelnöknek terve van a háromoroszlánosok győzelme esetére

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