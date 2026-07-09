Körkép: mind a nyolc vb-negyeddöntősnek van valami nagy erőssége

A Guardian összeállítása mind a nyolc negyeddöntős pozitívumait összeszedte.

Franciaország–Marokkó (csütörtök, 22.00)

Franciaország: lövéssel végződő labdavezetések: 33

A francia válogatott játékosai hihetetlenül ügyesen képes elsiklani az ellenfelek mellett. Az Opta legalább ötméteres labdavezetéseket mér, további információkkal arról, hogy a szóban forgó játékos lövéssel fejezte-e be az akciót vagy helyzetet teremtett-e. Kilenc játékos van, aki legalább négyszer sikeresen cselekedte meg mindkettőt: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé és Michael Olise. Bradley Barcola pedig egyetlen labdavezetésre épülő, helyzetet teremtő passzra van attól, hogy csatlakozzon hozzájuk.

Marokkó: vágták kilométerenként: 0,75

A marokkói csapat futotta a legtöbb sprintet a versenyben maradt nyolc csapat közül. Néhány csapathoz képest fél órával többet játszottak, bár nem éppen a hosszabbításra jellemző a legtöbb sprintelés. Ha elosztjuk az egyes csapatok futótávolságát a sprintteljesítménnyel, Marokkóé a legmagasabb átlag, ami arra utal, hogy ők futottak a legintenzívebben. Az, hogy két mérkőzésüket légkondicionált stadionban játszották, talán segített, de rendelkezniük kell a fizikalitással ahhoz, hogy megbirkózzanak Franciaországgal.

Spanyolország–Belgium (péntek, 21.00)

Spanyolország: várható kapott gólok: 0,00

Spanyolország átlagos labdabirtoklása néhány tizeden belül van a 2012-es Eb csúcsához képest. Bár ez a csapat nem olyan „szigorú”, mint a 14 évvel ezelőtti, a labdabirtoklása lehetővé tette számára, hogy hasonlóan áthatolhatatlan védekezést alakítson ki. A spanyolok még nem kaptak gólt a tornán. Hogy a spanyolok által kapott várható gólok számát összehasonlítsuk valamivel, Norvégia legalább 1,49 xG-t engedett öt mérkőzéséből négyben.

Belgium: magas labdaszerzések, amelyek lövésekhez vezetnek: 15

Az Opta ezen mutatója azt méri, hogy egy csapat az ellenfél kapujától számított 40 méteren belül (az ellenfél térfelének utolsó harmadában) hányszor szerzi meg a labdát. Gyakran a sikeres és agresszív letámadás (presszing) hatékonyságát jellemzi. Spanyolország vezeti ezt a statisztikát 50-nel, de Belgium (41) is a legjobbak között van. Belgium erőssége abban rejlik, hogy egyetlen csapat sem közelíti meg őket azon labdaszerzések számát tekintve, amelyek lövéssel zárultak (15) – ráadásul az ezekből szerzett négy góljuk is csúcsnak számít. Spanyolország védelmét szokatlan hibákra kényszerítheti a rá nehezedő nyomás.

Norvégia–Anglia (szombat, 23.00)

Norvégia: várható gólok lövésenkénti átlaga: 0,17

A minőség, s nem a mennyiség volt Norvégia mottója. Csak négy lövéssel többet lőttek, mint a Zöld-foki-szigetek, noha egy meccsel még többet is játszottak. A helyzeteik átlagos minősége, a várható gólok alapján mérve, magasabb volt, mint bármely más csapaté. Bár az öt meccs egy szűk minta, Norvégia büntető nélküli xG lövésmutatója (0,17) magasabb, mint bármely csapat átlaga Európa öt nagy ligájában a múlt szezonban.

Anglia: Nagy lehetőségek: 23

Anglia könyörtelen támadóteljesítményt nyújtott Mexikó ellen: hat lövés, amelyek közül öt kaput talált, három gól. Mivel ezekből kettőt közelről, egyet tizenegyesből rúgtak, góljaikat az Opta nagy helyzetnek minősítette, amelyet akkor definiál, amikor „egy játékostól ésszerűen elvárható a gólszerzés”. Bár a torna elején sokkal kevésbé voltak pontosak a gólszerzésben, Angliának több ilyen „ziccere” adódott, mint bármely más csapatnak.

Argentína–Svájc (vasárnap, 3.00)

Argentína: Ellentámadások, pontrúgások: 7

Argentína szerezte (holtversenyben) a legtöbb gólt, tizennégyet. Ami azonban megkülönbözteti a többiektől az Albicelestét, az a támadójátékának sokszínűsége. A címvédő sokféleképpen képes felülmúlni az ellenfeleit. Két gólt szerzett kontratámadásokból Ausztria ellen, kettőt szabadrúgásból a Jordánia elleni győzelem során, és kettőt szögletből a Zöld-foki-szigetek legyőzésével. Még azt is megengedhetik maguknak, hogy Lionel Messi kihagyjon két tizenegyest.

Svájc: Közvetlen sebesség: 1,77 méter másodpercenként

Svájc szemre nem tűnik különösebben gyors csapatnak. Ellenben az Opta közvetlen sebességmérője, amely a „labda átlagos mozgási sebességét méri az ellenfél gólvonala felé”, a negyeddöntősök közül a leggyorsabbnak tartja őket. Mivel Argentína valószínűleg dominálja a labdabirtoklást, Svájcnak villámgyorsan meg kell indítania a kontrákat, amikor lehetősége adódik rá.