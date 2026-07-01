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Martin Odegaard of Norway leads the Viking Row during the 2026 World Cup match between Ivory Coast and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026, in Dallas, United States. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto

Kiderült, ki találta ki a norvégok evezős szurkolását

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A norvég válogatotthoz immár éppen úgy hozzátartozik az „evezős” szurkolás, mint Erling Haaland góljai. A válogatott és a szurkolók is lelkesen húzzák a képzeletbeli evezőket. Még Zlatan Ibrahimović is erre utalt az elefántcsontpartiak elleni 2–1-es győzelem után: a norvégok messzire evezhetnek. A következő állomás New Jersey, illetve Brazília lesz.

Az ESPN kiderítette, honnan származik az új őrület, amelyet a norvég játékosok immár két győzelmük után is bemutattak a gyepen, a szurkolóik pedig elkápráztatták vele a nézőket egy mozgólépcsőn Boston belvárosában, vagy több ezren (!) a New York-i Times Square-en. Vagy akár otthon, Oslóban.

De a norvég evezés már nem csupán a futballistáké: félbeszakították a halk tapsot a múlt hétvégi Traveller's Championship PGA Tour golfversenyen, amikor a norvég játékosoknak, Vikor Hovlandnak és Kristoffer Reitannak.

Az evezés általában egy hagyományos norvég kürt megfújásával kezdődik, majd mindenki leül a földre egy viking csónakra emlékeztető alakzatban. A vezető megüt egy dobot, először lassan, de minden ütéssel gyorsulva, miközben a szurkolók egyszerre „hátraeveznek”, és azt skandálják: Evezés!

Norvégia játékosai is látták már ezt.

Maguk a játékosok is eveztek már, a Szenegál elleni 3–2-es győzelem után, amely biztosította a helyüket a kieséses szakaszban, a doboló Martin Ødegaard csapatkapitány vezetésével. Utána az elefántcsontpartiak elleni 2–1 után is megismételték.

Az evezés viharként söpört végig a világbajnokságon, hasonlóan ahhoz, ahogyan Izland mennydörgőcsapása meghódította a 2016-os Eb-t. A futballban a skandálások, a rigmusok eredete nehezen kibogozható. Az evezés azonban más.

A története alig hat hónappal ezelőtt egy bárban kezdődött, egy dalokkal teli jegyzettömbbel.

Hideg téli este volt, amikor Ole Frøystad, egy általános iskolai tanár, belépett egy bárba Oslo északi külvárosában. A zsebében 10-15 olyan rigmus volt, amelyeket heteken át írt, és mindegyikkel azt akarta elérni, hogy a világ ne felejtse el, hogy Norvégia 1998 óta először játszik világbajnokságon.

Az egyik skandálás, a „viking evezés” tetszett neki a legjobban az összes közül. Ez az, amelyet a legnagyobb izgalommal osztott meg Torstein Hamrannal, egy múzeum munkatársával, aki a norvég válogatott szurkolói csoportjának egyik vezetője. Hamran dobol a meccseken.

„Ez az igazi – mondta Frøystad az ESPN-nek. – Leültem, és tanulmányoztam a különböző skandálásokat, napközben zenét hallgatva sétálgattam, próbáltam különböző mozdulatokat végiggondolni, és azon gondolkodni, hogy mi lehet a hatásuk. Azt akartam, hogy rövid legyen. Azt akartam, hogy könnyű legyen. Kultúrát akartam belevinni, és azt akartam, hogy hatalmas hatása legyen.”

Egy nap eszébe jutott egy meccs, amit több mint egy évtizeddel korábban látott, amikor a norvég Rosenberg csapatát nézte. Emlékezett rá, hogyan skandálták a stadion három lelátója felváltva egymásnak a klub nevét: „RO!” „SEN!” „BERG!” egy dübörgő szimfóniában. A skandálás által keltett hangulat megmaradt benne. Aztán eszébe jutott az izlandi „viking taps”, ami lassan indul, majd gyors tapsba torkollik.

Amint úgy döntött, hogy hozzáadja az evezős mozdulatot.

„Azt gondoltam, hogy hát, pontosan ezt tették a vikingek. Beeveztek a csatába – mondta Frøystad. Bevonták a vitorláikat, kivetették az evezőiket, és partra szálltak.”

Hamrannak a szurkolói csoport többi vezetőjének nagyon tetszett az ötlet. Úgy döntöttek, hogy márciusban kipróbálják egy Svájc elleni barátságos mérkőzésen. Ez volt az egyik utolsó mérkőzés, amelyet Norvégia játszott a világbajnokság előtt. Azonban nem volt azonnali a szenzáció.

„Jól sikerült” – mondta Hamran. „Kapott néhány kritikát, hogy bután nézett ki.”

Frøystad tudta, miért. A szurkolóknak háttal kellett állniuk, és helyes evezési formát kellett alkalmazniuk.

„Mindannyian tudtuk, hogy még egy meccsünk van Norvégiában, mielőtt elindulunk a világbajnokságra – mondta Frøystad. – Lehet még egy próbálkozásunk.”

Így Frøystad, Hamran és a szurkolói csoport munkához látott. Közösségi médiás videókat készítettek, amelyekben pontosan megtanították a szurkolókat az evezésre. A videókat helyi hírcsatornákon is közzétették.

„Elmagyaráztuk: »Rendben, tedd előre a kezed, hajolj előre« – mondta Frøystad. – Ha nem használod a hátad evezés közben, nem lesz látható. Csak hallható lesz.”

„A meccsen készítettünk egy videót róla, ezért azt gondoltam: »Talán csak közzé kellene tennem ezt. Az jó móka lenne a profilomban« – mondta Frøystad – Nem volt sok követőm. Ez csak egy sima Instagram-fiók. De közzétettem azt a videót, és beindult. Most 38 millió megtekintése és majdnem 3 millió kedvelése van. Ezek még a világbajnokság előtti adatok. Ekkor jöttem rá: Ez őrület lesz, ha kijutunk a világbajnokságra.”

Az elmúlt években a Norvég Labdarúgó-szövetség tudatos erőfeszítéseket tett a szurkolói csoportokkal való jobb kapcsolatok kiépítésére, és egy olyan csapatot épített, amely képviseli őket. Fő sztárjuk, Haaland, büszke norvég, márciusban 1,3 millió norvég koronát (több mint 40 millió forintot) fizetett egy egyedülálló 16. századi viking történelemkönyv megvásárlásáért, majd átengedte egy nyilvános kiállításra, Byrne-ben. A torna előtt Norvégia játékosai vikingeknek öltözve, teljes csatarendben pózoltak a parton.

Bizonyos szempontból ez a szurkolói koreográfia egy sztereotípiára épít, s emiatt érkeztek is negatív visszajelzések norvég kommentátoroktól, akik szerint a vikingek körülbelül a 700-as évek végétől fosztogattak és raboltak, s emiatt nem éppen követendő példák. Ám vonhatók párhuzamok. Elég csak megkérdezni Terje Leirent, azt a nyugdíjas professzort, akit V. Harald norvég király lovaggá ütött a skandináv történelem és a vikingek kutatása terén végzett munkájáért.

„Maga a viking szó eredetileg ige, amely főnévvé vált; a távozást, az elindulást jelölte, a portyázás pedig egyet jelentett a vikingléttel” – mondta Leiren. „Akik ezt tették, azokat nevezték vikingeknek.”

Leiren szerint a viking szellemiség jellemezi Norvégia a vb-n szereplő csapatát is – egy olyan gárda, amely elhagyta hazáját, hogy máshol keressen dicsőséget (szerencsére jóval kevesebb erőszakkal).

„Ez afféle metafora; tulajdonképpen ezt csinálják ők is” – fogalmazott Leiren.

A „viking evezés” így tökéletesen illik ahhoz a csapathoz, amely abban reménykedik, hogy túlszárnyalja eddigi legjobb, 1998-as eredményét, amikor is a nyolcaddöntőig jutott.

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