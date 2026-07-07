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A belga Hans Vanaken (j) csapattársaival ünnepel, miután belõtte csapata harmadik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Belgium - Egyesült Államok mérkõzésén a seattle-i Lumen Field Stadionban 2026. július 7-én. A belga válogatott 4-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Stephen Brashear

Trump-tánccal tették nevetségessé a belgák az amerikai és a FIFA-elnököt – videó

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Folarin Balogun eltiltásának példa nélküli felfüggesztésére az eredmény csattanós válasz, a Trump dance pedig jelzésértékű fricska volt.

Az amerikai Folarin Balogun a bosnyákok elleni mérkőzés második félidejében megtaposta Tarik Muharemovicot, amiért a játékvezető videós visszanézést követően kiállította őt. Ilyenkor automatikusan legalább egymeccses eltiltás szokott járni a vétkesnek, ezúttal azonban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kivételt tett, elsősorban Donald Trump közbenjárása miatt. Most az amerikai támadó eltiltását – példátlan módon – egy évre felfüggesztették, így pályára léphetett a Belgium elleni nyolcaddöntőn.

Ugyanakkor Folarin Balogun sem tudott segíteni a társházigazdán: az amerikai csapat a legjobb tizenhat között sima vereséget szenvedett Belgiumtól. A Monaco csatára kezdőként játszott a belgák ellen, a hosszabbításban cserélték le. Ezúttal nem szerzett gólt, a tornát három találattal zárta.

A pályán a belgák stílszerűen reagáltak arra, hogy Donald Trump kijárta a FIFA elnökénél, Gianni Infantinónál azt, hogy az amerikai válogatott egyik legjobbja játszhasson a nyolcaddöntőben.

A 4–1-es belga sikerrel záruló meccs után a győztesek összeálltak és előadtak a Trump-táncot.

A Trump dance az amerikai elnök védjegyévé vált a különböző ünnepi rendezvényeken és kampányeseményeken, amelyet rendszeresen a Village People Y.M.C.A. című számára ad elő. Így tett egyébként a július 4-i nemzeti ünnepség alkalmával is a Mount Rushmore nemzeti emlékhelynél.

A ritmikus, ököllel a levegőbe bokszoló és csípőmozgással kísért tánc az utóbbi években globális popkulturális trenddé vált, amelyet sportolók és politikusok is előszeretettel utánoznak világszerte. Most azonban sokkal inkább fricskát kapott ilyen formában Donald Trump a belga játékosoktól.

A belgák negyedik gólját Romelu Lukaku szerezte az Egyesült Államok ellen, és a találat után a belga csapat Facebook-oldalán odaszúrtak a FIFA-nak Folarin Balogun eltiltásának felfüggesztése miatt: „ezt vonjátok vissza!”

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Trump-tánccal tették nevetségessé a belgák az amerikai és a FIFA-elnököt – videó

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