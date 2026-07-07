Az amerikai álomnak vége, Belgium végig ébren volt

Az amerikaiak sorozatban negyedik világbajnokságukon jutottak el a nyolcaddöntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek továbblépni.
A belga válogatott a nyolc között pénteken – közép-európai idő szerint – 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben.
Világbajnokság, nyolcaddöntő:
Belgium-Egyesült Államok 4-1 (2-1)
Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, v.: Mahadmeh (jordániai)
gólszerzők: De Ketelaere (9., 33.), Vanaken (57.), Lukaku (93.), illetve Tillman (31.)
sárga lap: McKennie (35.), Tillman (69.)