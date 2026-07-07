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Belga játékosok ünnepelnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Belgium-Szenegál mérkõzés után a seattle-i Lumen Field Stadionban 2026. július 1-jén. Belgium 3-2-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/AP/Manu Fernández

Az amerikai álomnak vége, Belgium végig ébren volt

Infostart / MTI

A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó-világbajnokság Seattle-ben rendezett nyolcaddöntőjében.

Az amerikaiak sorozatban negyedik világbajnokságukon jutottak el a nyolcaddöntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek továbblépni.

A belga válogatott a nyolc között pénteken – közép-európai idő szerint – 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Belgium-Egyesült Államok 4-1 (2-1)

Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, v.: Mahadmeh (jordániai)

gólszerzők: De Ketelaere (9., 33.), Vanaken (57.), Lukaku (93.), illetve Tillman (31.)

sárga lap: McKennie (35.), Tillman (69.)

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