Tizennégy gólt hozott a vasárnap

Az angolok egy félidő alatt öt gólt lőttek a szerény képességű panamai válogatottnak, mindössze négy válogatott volt hasonlóra képes ellenfelével szemben a teljes vb-történelemben. (1954-ben Ausztria Svájcot, 1974-ben Lengyelország Haitit, Jugoszlávia pedig Zairét, majd négy éve az elődöntőben Németországot Brazíliát verte meg így.)

Egyébként az angolok eddig még soha nem nyertek ilyen fölénnyel (6-1) vb-mecset, s 1990 és 2006 után csupán harmadszor kezdtek két győzelemmel. Mindössze egy (egyébként megnyert!) teljes világbajnokságon szereztek eddig több gólt, mint amennyit most 180 perc alatt vágtak. Harry Kane értékesített két büntetőt, s bepattant róla egy labda, de mégis csak mesterhármast szerzett, erre korábban csupán két angol Geoff Hurst (1966, a vb-döntőben!) és Gary Lineker volt képes.

Kane öt gólnál jár az oroszországi világbajnokságon, s ezzel vezeti a góllövőlistát Cristiano Ronaldo és Romelu Lukaku előtt.

A panamaiak legalább a becsületgóljukat meg tudták szerezni, méghozzá a veterán, 37 éves 120 napos Baloy révén, akinél csak két játékos szerzett idősebben első vb-gólt: Roger Milla 1990-ben és Gunnar Gren 1958-ban. Ellenben egy negatívum: a panamaiak kilenc gólt kaptak az első két vb-meccsükön, ennél többet csupán 1974-ben Zaire (11) és Haiti (10) kapott.

A szenegáliak kétszer vezettek, a japánok kétszer egyenlítettek Jekatyerinburgban. A döntetlen (2-2) azt jelenti, hogy a korábban csak 2002-ben vb-szereplő afrikai válogatott története során még nem veszített csoportmérkőzést világbajnokságon. Aliou Cissé, a szövetségi kapitánya elismerte: „Őszintén szólva nem voltunk elég jók. Japán jobban futballozott.” De szerencséjére Sadio Mané szerezte az első gólt, amikor pedig eddig ő gólt szerzett a válogatottban (tizenöt mérkőzésen…) a szenegáliak még nem kaptak ki. Jobbhátvédjük, az 1998 őszén született Moussa Wague a második tinédzser, aki ezen a tornán gólt szerzett. A japánok első gólját Inue Takasi, a másodikat Honda Kejszuke szerezte. Utóbbi 2010-ben és 2014-ben is a kapuba talált, az első japán, aki három vb-n is feliratkozott a gólszerzők közé.

Este Kolumbia nagyon simán, 3-0-ra megverte a lengyeleket, s ezzel életben tartotta továbbjutási reményeit, az ellenfél viszont, függetlenül a harmadik mérkőzésétől, kiesett.

Az első gólt a Barcelona (tartalék) védője, Yerri Mina fejelte, majd a második félidőben két nagy sztár, Radamel Falcao, majd Juan Cuadrado is betalált a kapuba. Falcaónak ez volt a 30. gólja a kolumbiai válogatottban, de az első, amelyet világbajnokságon ért el. Úgy látszik június 24. a kolumbiaiak szerencsenapja: négy éve, Brazíliában is háromgólos győzelmet arattak ezen a napon, akkor a japánokat verték 4-1-re. Cuadrado akkor is lőtt gólt, igaz „csak” büntetőből. James ezúttal előkészítőként jeleskedett, a kolumbiaiak legutóbbi 14 vb-góljából tízben volt szerepe.