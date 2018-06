Kiütötték Panamát az angolok

Az angolok győzelmével a belga együttes is biztosította a helyét a nyolcaddöntőben. A két csapat csütörtökön egymással mérkőzik a csoportlesőségért.

Az angol válogatott az első perctől fogva magához ragadta a kezdeményezést, s John Stones góljával hamar megszerezte a vezetést. A Manchester City védőjének ez volt az első gólja a válogatottban. Vezetésük tudatában is támadtak az angolok, s az első félidőben további négy gólt lőttek: Harry Kane kétszer is büntetőből talált be, Stones duplázni tudott, Jesse Lingard pedig szépségdíjas távoli lövésből volt eredményes.

A fordulás után Kane egy szerencsés góllal mesterhármast ért el, korábban vb-n az angolok közül erre Geoff Hurst (1966) és Gary Linecker (1986) volt képes. A mérkőzés hajrájában az európai csapat visszavett a tempóból, s bár voltak még helyzetei, újabb gólt Panama ért el: Felipe Baloy megmozdulásával a karibi ország történetének első világbajnoki találatát szerezte.

Anglia ezt megelőzően soha nem nyert nagy tornán (Európa- vagy világbajnokságon) három gólnál nagyobb különbséggel mérkőzést.