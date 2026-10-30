Kálnoki-Kiss Attila: a sportösszeférhetetlenségi törvény lényege, hogy ne a politika döntsön felemelkedésről vagy bukásról

Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár a InfoRádióban elmondta, az elmúlt időszakban több sportszervezet tisztújítást tartott és választott elnököt magának, de egyiket sem kommentálta. Így azt sem szeretné, hogy a Fidesz korábbi pártigazgatóját és alelnökét, Kubatov Gábort választották meg ismét a Ferencváros elnökének.

A sportösszeférhetetlenségi törvény ugyanakkor megtiltaná, hogy miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más meghatározó állami vezető vezető tisztséget töltsön be 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben. Az államtitkár hangsúlyozta,

ez jelenleg még csak egy törvénymódosítási javaslatcsomag, „több kézen is átmegy” majd, mire az Országgyűlés elé kerül megtárgyalásra.

Nem zárja ki, hogy módosulni fog addig, jelen pillanatban pedig mindenki úgy értelmezi, ahogy szeretné. Ha a képviselők megszavazzák, és 40-45 nap elteltével hatályba lép, onnantól válik csak ténylegesen valósággá.

Kálnoki-Kiss Attila arról is beszélt, hogy mi a célja a törvényjavaslatnak. Mint kifejtette,

a javaslatcsomag lényege, hogy olyan fair play helyzetet hozzon létre a sport világában, ahol nem a napi politikai erő, politikai potenciál dönt a sportszervezetek felemelkedéséről és bukásáról, hanem a szakmai tudás és az elért eredmények.

A sportállamtitkár azt is mondta, hogy nem személyek ellen szól a sportösszeférhetetlenségi törvény. Példaként hozta fel Deutsch Tamást, aki a törvény hatályba lépése esetén is megtarthatja elnöki székét a Sportegyesületek Országos Szövetségében, mivel sporttestületekre nem vonatkozik. Hat ilyen van jelenleg: a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), a Nemzet Versenysport Szövetség (NVESZ), a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ), a Magyar Edzők Társasága (MET), valamint a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ).

A sportösszeférhetetlenségi törvényjavaslatot várhatóan november végén fogadja el az Országgyűlés. 45 nappal később lép hatályba, majd további 30 napja lesz minden érintettnek, hogy nyilatkozzon az összeférhetetlenségről.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Kalapos Mihály készítette.