ÉLŐ: Magyarország–Ukrajna 0–1

A két összeállítás. Magyarország: Tóth B. – Bolla, W. Orbán, Csinger, Kerkez – Csongvai, Schäfer, Vitális – Redzic, Szoboszlai, Lukács. Ukrajna: Riznik – Krupszkij, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko, Szudakov – Cihankov, Vanat, Szikan.
A csoport másik mérkőzésén, némi meglepetésre, az északírek 1–0-ra nyertek idegenben Georgia ellen. Kvarachelija büntetőt hibázott.
Schäfer András már az 5. percben sárga lapot kapott, Vanat fellökéséért.
A 10. percben Schäfer előkészítése után Lukács akrobatikus mozdulattal a lécre lőtte a labdát.
Enyhe mezőnyfölényben játszik a magyar csapat.
Szikan távoli lövéssel veszélyeztetett, Tóth Balázs rajta volt a labdán.
Óriási magyar helyzet maradt ki a 19. percben. Szoboszlai a tizenhatoson belülről tökéletes labdával találta meg Bolla Bendegúzt, aki öt méterről, tiszta helyzetből a kapu fölé lőtt.
Schäfert fejbe rúgta Brazsko, aki sárga lapot kapott ezért. Kék turbánt ragasztottak a magyar középpályás fejére.
Újabb percek teltek el mezőnyjátékkal, kár, hogy kimaradt a korábbi két helyzet.
Szoboszlai labdáját Kerkez kapura lőtte a 36. percben, de nem volt benne elég erő, egy védő szögletre tisztázott.
A magyar csapatkapitány fennakadt egy ukrán védőn a tizenhatoson belül, büntetőt szeretett volna, de nem kapott. A másik oldalon Brazsko lövésébe Csongvai belevetődött.
A 42. percben Szikan üresen maradt és nyolc méterről a kapuba fejelt, 0–1.
Fura félidő volt, az ukránok az egyetlen helyzetüket kihasználták, a magyarok háromból egyet sem.