ÉLŐ: Magyarország–Ukrajna 0–1

A két összeállítás. Magyarország: Tóth B. – Bolla, W. Orbán, Csinger, Kerkez – Csongvai, Schäfer, Vitális – Redzic, Szoboszlai, Lukács. Ukrajna: Riznik – Krupszkij, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko, Szudakov – Cihankov, Vanat, Szikan.

A csoport másik mérkőzésén, némi meglepetésre, az északírek 1–0-ra nyertek idegenben Georgia ellen. Kvarachelija büntetőt hibázott.

Schäfer András már az 5. percben sárga lapot kapott, Vanat fellökéséért.

A 10. percben Schäfer előkészítése után Lukács akrobatikus mozdulattal a lécre lőtte a labdát.

Enyhe mezőnyfölényben játszik a magyar csapat.

Szikan távoli lövéssel veszélyeztetett, Tóth Balázs rajta volt a labdán.

Óriási magyar helyzet maradt ki a 19. percben. Szoboszlai a tizenhatoson belülről tökéletes labdával találta meg Bolla Bendegúzt, aki öt méterről, tiszta helyzetből a kapu fölé lőtt.

Schäfert fejbe rúgta Brazsko, aki sárga lapot kapott ezért. Kék turbánt ragasztottak a magyar középpályás fejére.

Újabb percek teltek el mezőnyjátékkal, kár, hogy kimaradt a korábbi két helyzet.

Szoboszlai labdáját Kerkez kapura lőtte a 36. percben, de nem volt benne elég erő, egy védő szögletre tisztázott.

A magyar csapatkapitány fennakadt egy ukrán védőn a tizenhatoson belül, büntetőt szeretett volna, de nem kapott. A másik oldalon Brazsko lövésébe Csongvai belevetődött.

A 42. percben Szikan üresen maradt és nyolc méterről a kapuba fejelt, 0–1.

Fura félidő volt, az ukránok az egyetlen helyzetüket kihasználták, a magyarok háromból egyet sem.