ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.1
usd:
320.33
bux:
151272.07
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rossi szövetségi kapitány az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án. A magyar válogatott 1-0-ra nyert.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

ÉLŐ: Magyarország–Ukrajna 0–1

Infostart

Történetében először játszik tétmérkőzést Ukrajna ellen a magyar labdarúgó-válogatott. A Nemzetek Ligája-csoportmérkőzés helyszíne a Puskás Aréna.

A két összeállítás. Magyarország: Tóth B. – Bolla, W. Orbán, Csinger, Kerkez – Csongvai, Schäfer, Vitális – Redzic, Szoboszlai, Lukács. Ukrajna: Riznik – Krupszkij, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko, Szudakov – Cihankov, Vanat, Szikan.

A csoport másik mérkőzésén, némi meglepetésre, az északírek 1–0-ra nyertek idegenben Georgia ellen. Kvarachelija büntetőt hibázott.

Schäfer András már az 5. percben sárga lapot kapott, Vanat fellökéséért.

A 10. percben Schäfer előkészítése után Lukács akrobatikus mozdulattal a lécre lőtte a labdát.

Enyhe mezőnyfölényben játszik a magyar csapat.

Szikan távoli lövéssel veszélyeztetett, Tóth Balázs rajta volt a labdán.

Óriási magyar helyzet maradt ki a 19. percben. Szoboszlai a tizenhatoson belülről tökéletes labdával találta meg Bolla Bendegúzt, aki öt méterről, tiszta helyzetből a kapu fölé lőtt.

Schäfert fejbe rúgta Brazsko, aki sárga lapot kapott ezért. Kék turbánt ragasztottak a magyar középpályás fejére.

Újabb percek teltek el mezőnyjátékkal, kár, hogy kimaradt a korábbi két helyzet.

Szoboszlai labdáját Kerkez kapura lőtte a 36. percben, de nem volt benne elég erő, egy védő szögletre tisztázott.

A magyar csapatkapitány fennakadt egy ukrán védőn a tizenhatoson belül, büntetőt szeretett volna, de nem kapott. A másik oldalon Brazsko lövésébe Csongvai belevetődött.

A 42. percben Szikan üresen maradt és nyolc méterről a kapuba fejelt, 0–1.

Fura félidő volt, az ukránok az egyetlen helyzetüket kihasználták, a magyarok háromból egyet sem.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    ÉLŐ: Magyarország–Ukrajna 0–1

magyar labdarúgó-válogatott

marco rossi

nemzetek ligája

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ÉLŐ: Magyarország–Ukrajna 0-1, megkezdte a Nemzetek Ligája-sorozatot a magyar futballválogatott

ÉLŐ: Magyarország–Ukrajna 0-1, megkezdte a Nemzetek Ligája-sorozatot a magyar futballválogatott
Történetében először játszik tétmérkőzést Ukrajna ellen a magyar labdarúgó-válogatott. Az első félidőben inkább mi voltunk fölényben, volt egy kapufánk, kihagytunk két hatalmas helyzetet is, majd nem sokkal a szünet előtt váratlanul kaptunk egyet, így ukrán vezetéssel fordulhattak a csapatok. A Nemzetek Ligája-csoportmérkőzés helyszíne a Puskás Aréna, cikkünk frissül!
 

Volt kapitány: a magyar válogatott ereje a taktikai fegyelemben rejlik, de ezt most újra fel kell építeni

Szoboszlai Dominik: ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék

Polgár Judit az InfoRádióban: ki vagyunk szolgáltatva a mesterséges intelligenciának

Polgár Judit az InfoRádióban: ki vagyunk szolgáltatva a mesterséges intelligenciának

A kritikus gondolkodás áll a 12. Polgár Judit Világsakkfesztivál középpontjában. Az eseményt most szombaton rendezik meg a Magyar Nemzeti Galériában. Az InfoRádióban Polgár Judit beszélt a rendezvényről, és a tudatos gondolkodás szükségességéről
 

XIV: Leó pápa: óvjuk a fiatalokat a mesterséges intelligenciától!

A mesterséges intelligencia már a csúcsirodalomban is botrányt okozott

Hatalmas meglepetés, ahogy a fiatalok a mesterséges intelligenciához viszonyulnak

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kitiltják a dugó elől menekülő autósokat a népszerű fővárosi negyedből

Kitiltják a dugó elől menekülő autósokat a népszerű fővárosi negyedből

Lakossági áthajtási zóna kialakítását lehetővé tevő rendeletet fogadott el Újbuda önkormányzata – derül ki Balogh Péter Facebook-bejegyzéséből. A tervek célja, hogy a reggeli és esti csúcsforgalomban az autósok ne használhassák menekülőútvonalként Sasad mellékutcáit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés a Fertő tóról: kiderült, mikor fürödhetünk újra a magyar oldalon

Rendkívüli bejelentés a Fertő tóról: kiderült, mikor fürödhetünk újra a magyar oldalon

Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertő tó magyar oldalán, ahol a tíz évvel korábbi terveknél 80 százalékkal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció

BBC
Business Sport Travel Science
Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches

Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches

The club, which denies all wrongdoing, was accused of breaching the Premier League's financial rules between 2009 and 2018.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 20:22
Fradiváros: mire ment el 25 milliárd? Jön az utóellenőrzés
2026. szeptember 25. 19:46
Példátlan botrány a Premier League-ben, akár a bajnoki címeit is elveszítheti a City
×
×