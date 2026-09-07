450 millió font elköltése után távozik a Liverpool sportigazgatója

Hughes 2024-ben vállalt munkát az Anfielden. Tavaly nyáron a klub történetének legnagyobb volumenű üzleteit vezényelte le, ebben az időszakban igazolta le Kerkezt és mások mellett Florian Wirtzet, Alexander Isakot, valamint Hugo Ekitikét, közel 450 millió fontot elköltve.

A 21-szeres szaúdi bajnok al-Hilal a mostani átigazolási szezonban a csapatot is a Premier League-ből erősítette meg, Gabriel Martinellit az Arsenaltól, Ollie Watkinst az Aston Villától, Cyrenscio Summerville-t pedig a kiesett West Ham Unitedtől szerezte meg.