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Nyitókép: Pixabay

450 millió font elköltése után távozik a Liverpool sportigazgatója

Infostart / MTI

Távozott posztjáról Richard Hughes, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának sportigazgatója, aki a szaúdi al-Hilalnál folytatja.

Hughes 2024-ben vállalt munkát az Anfielden. Tavaly nyáron a klub történetének legnagyobb volumenű üzleteit vezényelte le, ebben az időszakban igazolta le Kerkezt és mások mellett Florian Wirtzet, Alexander Isakot, valamint Hugo Ekitikét, közel 450 millió fontot elköltve.

A 21-szeres szaúdi bajnok al-Hilal a mostani átigazolási szezonban a csapatot is a Premier League-ből erősítette meg, Gabriel Martinellit az Arsenaltól, Ollie Watkinst az Aston Villától, Cyrenscio Summerville-t pedig a kiesett West Ham Unitedtől szerezte meg.

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