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Milánó, 2023. július 24.Battai Sugár Katinka a japán Risza Takasima ellen a milánói vívó-világbajnokság női kard versenyének selejtezőjében 2023. július 24-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Vívó-vb - A címvédőt legyőzve döntős a női kardcsapat

Infostart / MTI

Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon.

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákkal találkozott, akiktől tavaly, ugyanebben a szakaszben négytusos vereséget szenvedett.

Szűcs dinamikusan kezdett az egyéniben ezüstérmes Sara Balzer ellen, 5-2-vel zárta az első asszót. Aztán Battai, aki három nappal ezelőtt harmadik lett az egyéni versenyben, 6-5-re kikapott Manon Apithytől, Spiesz pedig ugyanennyire Sarah Noutchától (15-14).

A negyedik asszóban a harmadik francia siker született, Apithy 6-3-ra bizonyult jobbnak Szűcsnél, ezzel már az ellenfél vezetett. A vb-újonc Spiesz remekül tartotta magát Balzerrel szemben, az 5-5-ös eredménnyel maradt a kéttusos különbség. Battai viszont elkapta a fonalat Noutcha ellen, határozott támadásokkal 7-3-ra nyert, amivel megfordította az állást. Spiesz is győzött, Apithynél bizonyult jobbnak 5-4-re, aztán a csapatban Battaihoz hasonlóan kétszeres világbajnok Szűcs küzdött Noutchával, aki 38-38-nál utolérte őt. Magyar oldalon taktikai fegyvercsere történt, de ez sem segített: az első tust ugyan Szűcs adta, de aztán kapott kettőt, így 4-8-cal zárult ez a párharc. Battai 39-40-nél kezdte a záróasszót Balzerrel. Egy szép védés-visszavágással gyorsan egyenlített, majd több hasonló akció volt mindkét oldalon, Battai és Balzer is tudott pontot elérni parád-riposztból. A magyar kardozó 43-43-nál megelőzte ellenfelét, a francia viszont a pást végébe szorítva Battait 44-44-re alakította az állást. Az utolsó akció a pást közepén zajlott, ebben mindketten megtorpantak egy pillanatra, de a magyar kardozó indított aztán gyorsabban, ezért - videózás után - neki ítélte a bíró a győzelmet érő pontot.

A magyarok - akik 2022-ben és 2023-ban győztek - három év után vívhatnak ismét az aranyért, mégpedig a kínaiakkal 12 órától.

Eredmények:

a 16 között:

Magyarország-Azerbajdzsán 45-32

negyeddöntő:

Magyarország-Japán 45-36

Franciaország-Olaszország 45-44

Egyesült Államok-Ukrajna 45-44

Kína-Koreai Köztársaság 45-41

elődöntő:

Magyarország-Franciaország 45-44

Kína-Egyesült Államok 45-36

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Kezdőlap    Sport    Vívó-vb - A címvédőt legyőzve döntős a női kardcsapat

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