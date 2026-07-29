Budapesti hostelben kapták el az erőszaktevőt – videó

Nem jelent meg a tárgyalásokon az az 55 éves férfi, aki ellen szexuális erőszak miatt emelt vádat a Budapest XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség. Június elején adtak ki ellene körözést, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) július közepén fogta el. Azóta letartóztatásban van – írja a police.hu

H. János Károly a vádirat szerint 2023 nyarán több esetben követett el szexuális erőszakot egy értelmi sérült fiatal nővel szemben.

A férfi öngyilkossággal fenyegetőzve vette rá többször a sértettet, hogy lakására felmenjen, majd ott akaratnyilvánításra képtelen állapotát kihasználva több alkalommal megerőszakolta.

A Budapest XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntett, valamint más bűncselekmények miatt még februárban emelt vádat H. János Károly ellen, aki az eljárás során egy ideig letartóztatásban, majd bűnügyi felügyeletben volt.

Miután már szabadlábon védekezett, a bírósági tárgyalásokon egy idő után nem jelent meg. Így a Pesti Központi Kerületi Bíróság június 5-én elfogatóparancsot bocsátott ki.

A KR NNI Célkörözési Osztálya a gyermekek ellen elkövetett, valamint szexuális erőszakot megvalósított cselekmények miatt körözöttek felkutatását kiemelt feladatként kezeli. Ennek érdekében az egység rendszeresen monitorozza a körözéseket. Így került a fejvadászok látókörébe június 30-án a H. János Károly ellen kiadott elfogatóparancs, majd azonnal a felkutatásába fogtak.

A célkörözési tevékenység eredményeként július közepére sikerült behatárolni a célszemély tartózkodási helyét, ami egy budapesti hostel volt.

A fejvadászok az akcióba a KR NNI Bevetést Támogató Osztályát is bevonták, így július 14-én reggel a férfit a bevetési egység fogta el. H. János Károly nem lepődött meg rajta, hogy rendőrök ébresztették, tudta, hogy körözik.

Első körben a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő. Azóta letartóztatásban várja, hogy ügyében ítélet szülessen.