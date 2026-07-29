ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.15
usd:
316.97
bux:
0
2026. július 29. szerda Flóra, Márta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lehullott homlokzatburkolat a Kjúsú japán szigeten fekvõ Kumamoto városban, amelyet erõs földrengés rázott meg 2026. július 28-án. A Kumamoto prefektúrában pusztító, 7,1 erõsségû földrengésben tucatnyi épület dõlt össze, sokan a romok alatt rekedtek. Az elsõ jelentések legkevesebb félszázra teszik a sérültek számát. Kjúsún mintegy 40 ezer háztartás maradt áram nélkül, a sziget vonatközlekedése leállt, a kumamotói repülõtér forgalmát leállították.
Nyitókép: MTI/EPA/Jiji Press

A földrengés miatt részben felfüggesztette termelését a Toyota és a Honda

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Toyota és a Honda is leállította péntekig a termelést több japán üzemében a keddi földrengés következményeinek felméréséig.

A Kumamoto prefektúrában történt 7,1-es erősségű keddi földrengés utakat rongált meg, és több ezer otthon maradt áram nélkül, ami fennakadásokat okozhat az ellátási láncokban és a logisztikában.

A Toyota szerdán azt közölte, hogy a Japán déli részén található három, miyatai, kandai és kokurai üzemében felfüggeszti a termelést péntekig.

A Toyota a Lexus luxusmodellek széles választékát gyártja miyatai üzemében, amelynek éves termelési kapacitása körülbelül 430 ezer jármű. A másik kettőben hibrid autóegységeket és motorokat készítenek.

A Honda Motor arról számolt be, hogy péntekig meghosszabbítja kumamotói motorkerékpár-gyárában a termelés felfüggesztését, lehetővé téve a földrengés által károsított gyárrészek javítását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A földrengés miatt részben felfüggesztette termelését a Toyota és a Honda

japán

toyota

földrengés

honda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Migrációkutató: két országra kell most figyelni

Migrációkutató: két országra kell most figyelni

Bár az év első felében jelentősen csökkent az Európai Unió külső határain az illegális határátlépések száma, azt még nem lehet tudni, képesek lennének-e kezelni egy újabb tömeges beáramlást a tagállamok. A két fő lehetséges válságforrás most az iráni konfliktus és a szudáni polgárháború. A témáról Dócza Edith Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
Fontos adóváltozásokról döntött a parlament

Fontos adóváltozásokról döntött a parlament

Az Országgyűlés kedden megszavazta az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot, amely megszünteti a felesleges és az uniós joggal összeegyeztethetetlen adónemeket, miközben szigorítja a bizalmi vagyonkezelők és egyes alapítványok adózási feltételeit.
 

Bóka János: új politikai rendőrség alakul – reagált Magyar Péter

Indul a vagyonvisszaszerzés, megszavazta a parlament a hivatal felállítását

Közlekedési tarifák, menetrendek – szavazásdömping volt

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.29. szerda, 18:00
Pletser Tamás
az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megmozdult a föld a parajdi sóbányánál, magasabb fokozatú riasztásra kapcsolhatnak

Megmozdult a föld a parajdi sóbányánál, magasabb fokozatú riasztásra kapcsolhatnak

Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) az elárasztott parajdi sóbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt - közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Azonnali hatállyal felállt az új magyar szuperhatóság: már hatályba is lépett a szigorú törvény

Azonnali hatállyal felállt az új magyar szuperhatóság: már hatályba is lépett a szigorú törvény

A keddi parlamenti szavazást követően az államfői jogköröket gyakorló házelnök azonnal aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt.

BBC
Business Sport Travel Science
Japan PM says rescue teams in 'race against time' after earthquake kills at least 13

Japan PM says rescue teams in 'race against time' after earthquake kills at least 13

Rescuers are searching for survivors at the site of a collapsed shopping centre and a factory. The quake, with a magnitude of 6.8, hit south-west Japan on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 29. 07:53
Migrációkutató: két országra kell most figyelni
2026. július 29. 07:37
Zelenszkij: Trump megadta az engedélyt
×
×