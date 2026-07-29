A földrengés miatt részben felfüggesztette termelését a Toyota és a Honda

A Kumamoto prefektúrában történt 7,1-es erősségű keddi földrengés utakat rongált meg, és több ezer otthon maradt áram nélkül, ami fennakadásokat okozhat az ellátási láncokban és a logisztikában.

A Toyota szerdán azt közölte, hogy a Japán déli részén található három, miyatai, kandai és kokurai üzemében felfüggeszti a termelést péntekig.

A Toyota a Lexus luxusmodellek széles választékát gyártja miyatai üzemében, amelynek éves termelési kapacitása körülbelül 430 ezer jármű. A másik kettőben hibrid autóegységeket és motorokat készítenek.

A Honda Motor arról számolt be, hogy péntekig meghosszabbítja kumamotói motorkerékpár-gyárában a termelés felfüggesztését, lehetővé téve a földrengés által károsított gyárrészek javítását.