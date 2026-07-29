Rendkívüli készültség Magyarország háromnegyedén a vízhiány miatt

„Rendkívüli készültséget rendeltem el az aszály elleni védekezésben! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptettük életbe, hogy a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni” – írta Facebook-oldalán Gajdos László miniszter, aki videóüzenetet is közzétett.

A hivatalos adatok szerint a 84 körzetből 66-ban a jogszabályban rögzített harmadfokú határérték fölé emelkedett az aszályindex, ami az ország területének 74 százalékát érinti – írja a Porfolio összefoglalója.

Mint a minsizter elmondta: ezzel biztosított, hogy a vízügyi igzagatóság szakemberei az ország ezen területén rendkívüli védekezési fokozatban végzik az aszály elleni védekezést. Hozzátette: az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban el tudják végezni.

(Nyitóképünkön: a Tisza-kormány még legelső kormányülésére tartva Ópusztaszerre 2026. május 13-án, megállt, hogy a vízügyi szakemberekkel találkozzon az általános aszályhelyzet megvizsgálására)