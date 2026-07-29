Gyengébben teljesít a turizmus

A belföldi vendégek száma 2,6 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,6 százalékkal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,3 százalékkal csökkent.

A KSH jelentése szerint júniusban 982 ezer belföldi vendég 2,2 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 66 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 2,2 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 8,8 százalékkal elmaradt a 2025. júniusitól.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, 11 százalékkal, a legnagyobb csökkenést a Sopron-Fertő térségben mérték, 17 százalékkal. Budapesten 5,1 százalékkal több, a Balatonnál 1,9 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 0,8 százalékkal mérséklődött 2025 júniusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 874 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 628 ezer vendéget és 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 80 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,0 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 15 százalékkal elmaradt a 2025. júniusitól.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Sopron-Fertő térségben nőtt a legnagyobb mértékben, 11 százalékkal, leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent, 15 százalékkal. Budapesten 2,4 százalékkal, a Balatonnál 1,7 százalékkal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A jelentés szerint 30 215 turisztikai szálláshely, ezen belül 2880 kereskedelmi, illetve 27 335 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket júniusban. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1033 szálloda és 1112 panzió volt nyitva június egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken a bruttó árbevétel 107,7 milliárd forint volt, folyó áron 0,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával, az előző év azonos hónapjához viszonyítva, folyó áron 14 százalékkal kevesebbet, 3,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Január-júniusban a turisztikai szálláshelyeken az előző év azonos időszakához képest 1,0 százalékkal több, 8,3 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 2,3 százalékkal több, a külföldieké 0,2 százalékkal kevesebb, egyformán közel 4,2 millió volt a turisztikai szálláshelyeken – jelentette a KSH.