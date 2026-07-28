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Rasmus Hojlund, a Manchester United (elöl) és Rodrigo Hernandez Cascante, a Manchester City játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 2023. október 29-i mérkõzésén Manchesterben.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Meg kellett műteni a Manchester City sztárját

Infostart / MTI

Megműtötték Rodrigo Hernández Cascante hátát, de a Manchester City és a világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott csapatkapitányának nem kell sok időt kihagynia.

Klubjánál egyelőre nem közölték, hogy mennyi ideig nem számíthatnak az aranylabdás középpályásra, csupán annyit jegyeztek meg, hogy kisebb beavatkozásra volt szükség, és „rövid rehabilitációs időszak” előtt áll.

A 30 éves Rodri térde két éve súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségi problémákkal küzd.

Az Atlético Madrid korábbi játékosának jövő nyárig szól a szerződése Manchesterben, de sajtóértesülések szerint a Real Madrid élénken érdeklődik iránta. Ezek a spekulációk felerősödtek, miután Rodrit a világbajnokság legjobb játékosának választották, ám a City új vezetőedzője, Enzo Maresca kijelentette, hogy nem aggódik a helyzet miatt.

„Előbb meg kell gyógyulnia, aztán visszatér hozzánk” – szögezte le az olasz tréner.

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