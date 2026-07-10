Hosszú huzavona után eldőlt a magyar válogatott védő sorsa

A klub honlapjának beszámolója szerint a hátvéd új szerződése három évre szól, további egy idény pedig opcionálisan szerepel benne.

A budapesti születésű, 28 éves Szalai a Gödi SE, a Vác FC, a Vasas SC, majd a Rapid Wien utánpótlásában nevelkedett. Felnőtt pályafutása során megfordult a Mezőkövesd és a ciprusi Apollon Limasszol együttesében, majd a török Fenerbahce színeiben két év alatt 117 mérkőzésen hét gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Az isztambuli csapattal megnyerte a Török Kupát, valamint szerepelt az európai kupaporondon.

Ezt követően volt a német Hoffenheim, majd a Freiburg, a belga Standard Liége és a török Kasimpasa védője. A Pogon Szczecinhez idén januárban került kölcsönbe, azóta 14 hivatalos mérkőzésen lépett pályára.

A válogatottban eddig 49 találkozón két gólt szerzett és két gólpasszt adott. Részt vett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is.