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Szalai Attila a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Hosszú huzavona után eldőlt a magyar válogatott védő sorsa

Infostart / MTI

Szalai Attila 49-szeres válogatott labdarúgó a kölcsönjáték után végleg a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecinhez került.

A klub honlapjának beszámolója szerint a hátvéd új szerződése három évre szól, további egy idény pedig opcionálisan szerepel benne.

A budapesti születésű, 28 éves Szalai a Gödi SE, a Vác FC, a Vasas SC, majd a Rapid Wien utánpótlásában nevelkedett. Felnőtt pályafutása során megfordult a Mezőkövesd és a ciprusi Apollon Limasszol együttesében, majd a török Fenerbahce színeiben két év alatt 117 mérkőzésen hét gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Az isztambuli csapattal megnyerte a Török Kupát, valamint szerepelt az európai kupaporondon.

Ezt követően volt a német Hoffenheim, majd a Freiburg, a belga Standard Liége és a török Kasimpasa védője. A Pogon Szczecinhez idén januárban került kölcsönbe, azóta 14 hivatalos mérkőzésen lépett pályára.

A válogatottban eddig 49 találkozón két gólt szerzett és két gólpasszt adott. Részt vett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon is.

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